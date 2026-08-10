Milan kadrosunu yeniden inşa etmek için çalışıyor ve yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in işini kolaylaştıracak uyumlu bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Bu çerçevede İtalyan kulübü, savunmasının sağ kanadını güçlendirmek amacıyla Faslı Zakaria El Ouahdi ile ciddi anlamda ilgilenmeye başladı.

İtalyan gazeteci Manuel Baiocchini'ye göre Milan, savunmacı Zachary Athekame'nin Olympique Lyon'a olası ayrılığına hazırlanıyor. İtalyan kulübü yöneticileri bu mevkiyi doldurmak için birçok seçeneği değerlendirse de El Ouahdi, istikrarlı performansı ve Genk ile ortaya koyduğu güçlü verim sayesinde özel bir beğeni topluyor.

23 yaşındaki sağ bek, Genk ile Haziran 2028'e kadar sözleşmeli. Gösterdiği performans, Transfermarkt sitesine göre şu anda yaklaşık 17 milyon avro olarak tahmin edilen piyasa değerinin yükselmesine katkıda bulundu.

Faslı oyuncu, Belçikalı kulüple bireysel açıdan son derece başarılı bir sezon geçirdi; geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkarak bu maçlarda 12 gol kaydetti ve 6 asist yaptı.

Bu rakamlar, bek mevkiinde görev yapan bir savunmacı için dikkat çekici nitelikte olup oyuncunun hücuma büyük katkı sağlama kapasitesini teyit ediyor ve birçok büyük Avrupa kulübünün ona olan ilgisini de açıklıyor.

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