Milan, Estupinan için Aston Villa'dan teklif aldı

Aston Villa, Milan’ın sol bek oyuncusu Pervis Estupinian ile ilgileniyor ve Rossoneri kulübüyle temasa geçti. Fabrizio Romano’nun YouTube kanalında Matteo Moretto, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Birmingham kulübünün Ekvadorlu oyuncuya olan ilgisinden bahsetti.





SORUŞTURMA - Milan, oyuncu için teklifleri dinlemeye hazır ve son saatlerde bir kulüp, geçen yaz Milan'ın yaklaşık 20 milyon avroya transfer ettiği Estupinian'ın koşullarını ve bedelini sorarak devreye girdi: Aston Villa bir ön araştırma yaptı; şu anda resmi bir yazılı teklif bulunmuyor ancak işlemin gerçekleştirilebilirliğini değerlendirmek için taraflar arasında kesinlikle temaslar oldu.



