Milan'dan Zlatan Ibrahimovic'e jübile mesajı

Milan kulübü, Zlatan Ibrahimovic'in yazmakta olduğu "özel hikayeyi" kırmızı siyahlı formayla tamamlayacağını umut ediyor. Milan CEO'su Ivan Gazidis, İsveçli oyuncuyla kontrat yenileme konusunda olumlu konuştu.

40 yaşındaki santrafor geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda şu an için emekliliği düşünmediğini ve mümkün olduğu kadar uzun süre futbola devam istediğini açıklamıştı.

Ocak 2020'de ikinci kez Milan formasını sırtına geçiren Ibrahimovic, aradan geçen sürede hep kısa kontratlar yapmayı tercih etti. Milan, yazın sözleşmesi bitecek olan Ibrahimovic'e bir yıllık kontrat önermeyi planlıyor.

Ne söyledi?

CNN'e konuşan Gazidis, Ibrahimovic hakkında şunları söyledi:

"Zlatan, bu seviyede kalabilmek için her geçen yıl oyununu biraz daha geliştirmesi gerektiğini biliyor."

"Umuyorum ki, emeklilik vakti gelene kadar Milan forması giymeye devam edecek."

"Zlatan ile özel bir hikaye yazıyoruz. Kulübe ve takımdaki gelişmekte olan genç oyunculara önemli şeyler kazandırdı."

Formundan hiçbir şey kaybetmedi

Ibrahimovic, iki yıl MLS'te LA Galaxy forması giydikten sonra 2020'nin başında Milan'a dönmüştü.

2010-2012 yılları arasında da Milan'da top koşturan Zlatan, takımı Serie A'daki son şampiyonluğuna taşıyan isimlerden biriydi.

Stefano Pioli yönetiminde şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Milan, son şampiyon Inter'in sadece bir puan gerisinde, üçüncü sırada yer alıyor.

Milan'ın kabuk değiştirmesinde önemli bir rol oynayan Ibrahimovic, kulübe döndüğünden beri 66 maçta 36 gol atarak hala zirvede olduğunu kanıtladı.

23 Ocak'taki Juventus maçında aşil tendonundan bir sakatlık yaşayan Ibrahimovic, Milan'ın son iki maçında forma giyemedi.

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