İtalyan ekibi Milan, yıldız oyuncusu Rafael Leao'yu devlerin kıskacından aldı.

NE OLDU? La Gazzetta dello Sport'a göre, Serie A'nın son şampiyonu Milan; Chelsea ve Real Madrid'in ciddi bir şekilde kadrolarına katmayı düşündükleri Rafael Leao ile yeni bir anlaşma imzalamak için görüşmelerde bulundu.

Ve Portekizli oyuncunun, kulüpteki kalış süresini beş yıl daha uzatmayı kabul ettiği bildirildi.

BÜYÜK RESİM: Sporting Lizbon, oyuncunun 2018'de kendilerinden ayrılıp bonservissiz bir şekilde Lille'e katılmasının ardından 16,5 milyon Euro tazminat talep ediyor.

Bu nedenden dolayı Milan ile Leao arasındaki sözleşme görüşmeleri erteleniyordu.

Ancak şimdi Milan'ın Portekiz kulübüyle olumlu görüşmeler yaptığı ve sorunun dostane bir şekilde çözüldüğü aktarılıyor.

Milan ile yeni bir anlaşma sonucunda Leao, İtalyan ekibinden yılda 7 milyon € kazanacak.

Kulüp ile yıldız oyuncu arasındaki son pürüzler de giderildi ve en kısa zamanda ıslak imzaların atılması bekleniyor.

VE DAHA FAZLASI: Kanat oyuncusunun İtalya'daki kalış süresini uzattığı haberi, Leao'yu transfer etmeyi çok isteyen Chelsea ve Real Madrid'e büyük bir darbe oldu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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(C)Getty Images

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