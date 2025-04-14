Milan'da yeniden yapılanma kapıda: Sürpriz teknik direktör tercihi

Yeni sezon öncesinde yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen Milan'da öne çıkan sportif direktör ve teknik direktör adayları belli oldu.

Igli Tare, Milan’ın yeni sportif direktörü olmak için en güçlü aday konumunda. Pazartesi günü İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Tare’nin göreve gelmesi durumunda ilk teknik direktör tercihi olarak Massimiliano Allegri düşünülüyor.

Milan CEO’su Giorgio Furlani’nin bu hafta içinde Tare ile bir görüşme yapması bekleniyor. Tare, daha önce 15 yıl boyunca Lazio’da sportif direktörlük yapmış ve kulübe önemli katkılar sağlamıştı. Şu anda herhangi bir kulüpte görev yapmayan Tare, bu yönüyle diğer adaylara göre hemen göreve başlayabilecek durumda.

Daha önce Fabio Paratici'nin göreve getirileceği konuşulsa da, yasal sıkıntılar nedeniyle bu ihtimal rafa kalktı. Milan ayrıca Atalanta’dan Tony D’Amico, Napoli’den Giovanni Manna ve Bologna’dan Giovanni Sartori ile de ilgileniyordu. Ancak bu isimlerin mevcut kulüplerindeki görevlerinden ayrılmaları beklenmiyor.

Zlatan Ibrahimovic’in de Tare’yi desteklediği ve kulüpte danışman olarak onunla birlikte çalışmak istediği öne sürülüyor.

Yeni teknik direktör tercihi: Massimiliano Allegri

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Tare göreve gelirse ilk teknik direktör tercihi Massimiliano Allegri olacak. Allegri, kısa süre önce Juventus’tan ayrılmış ve şu anda boşta olan deneyimli bir teknik adam konumunda bulunuyor.

Milan yönetimi, kulübün futbol operasyonlarında İtalyan kimliğini yeniden güçlendirmek istiyor. Bu nedenle hem sportif direktörlük hem de teknik direktörlük pozisyonlarında yerli isimlere öncelik tanınıyor.

Her ne kadar Tare Arnavut olsa da, Lazio’daki 15 yıllık yöneticilik geçmişiyle İtalyan futboluna son derece hâkim bir isim olarak kabul ediliyor. Milan, önümüzdeki sezon için sportif yapısını güçlendirme hedefiyle hareket ederken, Tare–Allegri ikilisinin kulüpte köklü bir dönüşüm başlatması bekleniyor.