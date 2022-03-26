Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasına ulaşan yıldız golcü; İngiltere, Fransa ve Tükiye'de başarılı bir performans ortaya koydu.

Bir dönem Türkiye’den kopamayan Baros, kariyerinde birçok önemli başarıya imza attı.

Golcü oyuncunun, futbolu ne kadar sevdiğini 41 yaşında olmasına rağmen hala yeşil sahalarda olmasından anlaayabiliriz.

GOAL Türkiye, Milan Baros’un şimdi ne yaptığını inceliyor.

Çekya’nın Banik Ostrava kulübünde başlayan kariyerinde; hem golleri hem de takım arkadaşlarına yaptığı servislerle henüz 17 yaşındayken bile büyük bir golcü olacağını gösterdi.

Futbola bakış açısı son derece netti:

“Hiç kahramanım olmadı. Öyle odamın duvarında asılı bir poster yoktu.

“Hep kendim bir şeyler yapmaya çalıştım, ama tabii ki hayranlık duyduğum büyük oyuncular vardı.

“Ancak, öyle tek bir isim olmadı. Ben hep antrenmanda çok çalışıp olabileceğimin en iyisi olmaya çalıştım.”

Baros, yetiştiği kulüp olan Banik Ostrava’da gösterdiği performansla 18 yaşına geldiğinde, dönemin Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü Karel Brückner tarafından Olimpiyat Oyunları kadrosuna alındı.

İlk maçına Kamerun karşısında çıkan yıldız oyuncu, işte o gün Avrupa kulüplerinin yakın takibine girmeyi başardı.

Baros, artık dünya futbolununun vitrinindeydi…

Böylece, İngiliz devi Liverpool’un dikkatini çekmesi çok da zor olmadı.

21 yaşına geldiğinde Premier Lig’in yolunu tuttu ve Liverpool ile sözleşme imzaladı.

2005 yılında, Liverpool ile Milan’ın İstanbul’da oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde zaferi yaşayan ekibin önemli bir parçasıydı.

Getty

Oynadığı futbol ve forvet özellikleriyle kalitesini gösteren Çekyalı golcü, 3 yılın sonunda Şampiyonlar Ligi’ni kazandıkları yıl Liverpool’dan ayrıldı.

İngiliz ekibinde toplamda 108 maça çıkan Baros, 27 gol atıp 11 asist katkısında bulundu.

Aston Villa ile yeni bir maceraya atıldı...

2 yıl oynadığı İngiliz takımında 51 maçta forma giyen Çekyalı yıldız, 14 gol atıp 1 de asist yaptı.

Aston Villa’dan ayrıldığında yeni durağı Fransız ekibi Olimpik Lyon oldu ve Fransa’da olduğu süre içerisinde, kısa bir zaman da olsa İngiliz ekibi Portsmouth’ta oynadı.

Tarihler 2008’i gösterdiğinde yıldız golcünün yeni durağı Galatasaray’dı.

“Ben pek öyle yalnız kalmalıyım diye düşünmem. Yanımda mutlaka birileri olmalı, birlikte konuşup eğlenebilmeliyiz.

“İnsanlarla olmayı seviyorum. Tek başıma sıkılırım. Yanımda kız arkadaşım ya da bir dostum olmalı.

“Evde tek başına televizyon izlemek sıkıcıdır.”

Düşüncesinde olan Baros, aslında tam da kendisine uygun bir ülkeye geldi, çünkü çoğu zaman istese de yalnız kalamayacağı bir futbol ortamındaydı.

AA

Baros, toplamda 116 kez giydiği Sarı-Kırmızılı formayla 61 gol atıp 16 asist yapmayı başardı.

Galatasaray'da tam 4.5 yıl forma giyen Baros, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İstanbul'dan ayrıldığında, Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu bile…

Milan Baros; 2012 yılı geldiğinde Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz’e karşı çeyrek finalde son maçını oynadı ve milli takıma veda etti.

Getty

18 yaşında başlayan milli takım kariyerinde, Portekiz’de düzenlenen 2004 Avrupa Şampiyonası’nda Altın Ayakkabı kazandı.

93 maçta forma giyen Çekyalı golcü, ülkesi adına 41 gol atarken 15 asist yaptı.

Ardından, yetiştiği kulüp olan Banik Ostrava’ya yeniden döndü, ancak sadece 5 ay sonra tekrar Türkiye’nin yolunu tuttu.

Bu sefer forma renkleri farklıydı ve onun yeni takımı artık Akdeniz ekibi Antalyaspor’du.

AA

Çekyalı golcü, Antalya'da yalnızca 6 ay kalabildi ve sadece 16 mücadelede görev aldı. Baros, Antalyaspor’da 4 gol atabildi.

Türkiye’den ayrıldığında yaklaşık 7 ay kulüpsüz kaldı ve yeniden yetiştiği kulüp olan Banik Ostrava ile anlaştı.

Daha sonra Mlada Boleslav ve Slovan Liberec takımlarında oynadı ve tekrardan belki de futbolu bırakacağını düşündüğü kulüp olan Banik Ostrava'nın formasını giydi.

Ancak, yıl 2020 olduğunda yaşı 39’du ve yetiştiği kulüpten ayrılmak zorundaydı.

Artık futbol hayatını sonlandıracağı düşünülürken onun bu oyundan kopmaya niyeti yoktu.

39 yaşındaki Milan Baros, ülkesinin amatör takımlarından Vigantice ile yeni bir yola çıktı.

AA

Bir zamanların yıldız golcüsü; 2020 yılından beri Çek Cumhuriyeti'nin Zlin Bölgesi'ndeki Vsetin İlçesine bağlı bir köy olan Vigantice’nin formasını giyiyor.

Şu anda 41 yaşında olan Milan Baros’un, henüz bu oyundan kopmaya niyeti yok.

Daha fazlası için:

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, PSG'de oynayan Kylian Mbappe ve Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland için bir şartı var: "Kulübün maaş seviyesine uyum sağlamak zorundalar"

