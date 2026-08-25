Milan'da Leao yine takımdan ayrı çalıştı

Milan bu sabah Milanello'da çalıştı ve cuma akşamı San Siro'da oynanacak Venezia maçıyla birlikte ligdeki bir sonraki sınavının hazırlıklarına başladı. Pazar günü kramplar nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Mario Gila, takımla birlikte normal şekilde çalıştığı için herhangi bir sorun yaşamadı. Geleceği büyük bir muamma olmaya devam eden Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao ise yine takımdan ayrı çalıştı.





Taraftarı önünde Venezia'ya karşı oynayacağı ilk iç saha maçı öncesinde Milan, hem yarın hem de perşembe günü sabah saatlerinde Milanello Spor Merkezi'nde çalışacak. Maçtan bir gün önce ise Ruben Amorim her zamanki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Venezia karşılaşmasını değerlendirecek.