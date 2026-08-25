24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Milan Inter Leao BisseckGetty Images

Çeviri:

Milan'da Leao yine takımdan ayrı çalıştı

AC Milan

Milan bu sabah Milanello'da çalıştı ve cuma akşamı San Siro'da oynanacak Venezia maçıyla birlikte ligdeki bir sonraki sınavının hazırlıklarına başladı. Pazar günü kramplar nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Mario Gila, takımla birlikte normal şekilde çalıştığı için herhangi bir sorun yaşamadı. Geleceği büyük bir muamma olmaya devam eden Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao ise yine takımdan ayrı çalıştı.


Taraftarı önünde Venezia'ya karşı oynayacağı ilk iç saha maçı öncesinde Milan, hem yarın hem de perşembe günü sabah saatlerinde Milanello Spor Merkezi'nde çalışacak. Maçtan bir gün önce ise Ruben Amorim her zamanki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Venezia karşılaşmasını değerlendirecek.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin