Milan'da krize neden olan su molasının ardında yatan gerçekler ortaya çıktı

Milan'ın yıldızı Theo Hernandez, Rafael Leao ile birlikte Lazio maçında neden su molasına katılmadıklarını açıkladı

Milan'ın Fransız oyuncusu Theo Hernandez, kendisi ve Rafael Leao'nun Lazio'ya karşı oynanan Serie A deplasmanında neden su molasına katılmadıklarını açıkladı.

Hernandez, oyuna yalnızca birkaç dakika önce dahil olduklarını ve bu nedenle molaya ihtiyaç duymadıklarını belirtirken, "İnsanlar gerçeği yansıtmayan birçok şey söylüyor" dedi.

Theo ve Leao, Cumartesi günü Lazio'ya karşı oynanan maçta yedek kulübesinde başladı. İkinci yarıda oyuna dahil oldular ve Milan 2-1 gerideyken, Portekizli kanat oyuncusu Leao, eşitlik golünü kaydetti.

Ancak birkaç dakika sonra, ikilinin su molasına katılmaması tartışmalara yol açtı. Mola sırasında takım kenarda Fonseca'dan taktiksel talimatlar alırken, Theo ve Leao saha kenarındaki diğer oyunculara katılmadı.

Fonseca oyuncularına sahip çıktı

Maç sonrası Milan TV'ye konuşan Theo Hernandez, "Sahada yalnızca birkaç dakika geçirmiştik; molaya ihtiyacımız yoktu. Takıma yardımcı olmaya hazırdık ve bu maçı kazanmaya çalışıyorduk. Bu, takım ya da antrenöre karşı bir şey değil. Biz hep birlikteyiz. Şimdi yapmamız gereken şey, bir sonraki maçları kazanmak için birlikte çalışmak" dedi.

Taraftarlar ve medya, Milan’ın Parma’ya karşı oynadığı 2. haftadaki mağlubiyette Theo ve Leao'nun performanslarını ve tutumlarını eleştirmişti. Ancak Milan Teknik Direktörü Fonseca, Lazio maçının ardından Theo ve Leao ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını" belirtti.