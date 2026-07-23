Milan'da Ibrahimovic'ten İskoç taraftarlara provokasyon: "Celtic de ne?"

Zlatan Ibrahimovic kendini yine şaşırtmadı. Eski İsveçli yıldız, Cumartesi öğleden sonra saat 16.00'da Celtic Park'ta oynanacak Milan-Celtic hazırlık maçı öncesinde İskoç taraftarlarla şakalaştı. New York'ta taraftarlarla düzenlenen bir etkinlik sırasında, eski Milan forveti ve şu anda RedBird'ün Senior Advisor'ı olan isim, İskoç takımı hakkında " Celtic de ne?" diyerek bir espri yaptı. Bu ifade Milannews.it'te yer aldı.

İzleyicileri gülümseten bu provokasyon, Glasgow'da ise çok da hoş karşılanmamış olabilir. Ancak Ibrahimovic geçmişte Celtic Park'ı överek, burayı atmosferi en büyüleyici Avrupa statlarından biri olarak tanımlamıştı.