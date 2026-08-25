Milan, Comotto’nun geleceği için Amorim’den mesaj geldi

Christian Comotto, Ruben Amorim’in emrinde Milan kadrosunda kalacak. 2008 doğumlu orta saha oyuncusu, yaz hazırlık döneminde Portekizli teknik adamı ikna etti ve kendisine Milan’ın yeni teknik projesi içinde değerli bir yer açtı.

Parma, Bologna ve Sassuolo, Milan’ın genç yeteneği hakkında bilgi aldı ancak Milan için herhangi bir şüphe yok: Comotto, en az ocak transfer dönemine kadar Milan’da kalacak ve şansını zorlamaya hazır olacak.

Bu karar, hem onun hem de Camarda’nın değerinin artırılmasını isteyen Cardinale ile birlikte alındı.