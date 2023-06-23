Fenerbahçeli taraftarların takımda kalıp kalmayacağını merak ettiği Arda Güler’in geleceği kısa bir süre içerisinde netleşebilir.

Fenerbahçe’deki geleceğini belirsizliğini koruyan genç yıldız Arda Güler’in transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre İtalyan devi Milan, genç oyuncuyla görüşmek için Fenerbahçe’den yazılı izin istedi. Milan’ın bu ilgi mektubu İtalyan takımının bu transfer için favori olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

Milan çok istekli

Son olarak Türkiye’nin Galler’i 2-0 yendiği EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında harika bir gole imza atan Arda, ay-yıldızlı formayla resmi maçlarda gol atan en genç oyuncu olmuştu. Öte yandan Milan ise orta saha oyuncusu Sandro Tonali’yi yaklaşık 70 milyon euroya İngiliz devi Newcastle United’a satarak oldukça önemli bir mali gelir elde etmişti.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve sonrasında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Arda, 2021 yılında A takım kadrosuna dahil edilmişti. Sözleşmesinde 17,5 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunan genç oyuncu birkaç gün önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile geleceğine ilişkin bir toplantı yapmış ancak bu toplantıdan net bir karar çıkmamıştı.