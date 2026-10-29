AC Milan, cumartesi günü Inter'le oynayacağı kritik Derby della Madonnina öncesinde sakatlıklarla ilgili üç önemli sevindirici haber aldı. Adrien Rabiot, Mario Gila ve Diego Moreira, takımın hafta ortasında Bologna karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından tam kapsamlı antrenmanlara döndü. Bu gelişme kulübe kritik bir nefes aldırdı.

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Milan'a sakatlıklarla ilgili üç müjde

Milan, bu hafta sonu Inter ile oynayacağı merakla beklenen derbi öncesinde sakatlıklarla ilgili üç önemli müjde aldı. Gazzetta'ya göre Gila, Rabiot ve Moreira takımla tam kapasite antrenmanlara döndü.

Savunma ve orta saha oyuncularından oluşan üçlü, perşembe günkü antrenmanın tamamını takımın geri kalanıyla birlikte geçirdi. Zamanında gelen bu dönüşler, ligde aldığı kötü sonucun ardından toparlanmaya çalışan Milan'a ihtiyaç duyduğu morali verdi.

Rabiot beklenenden erken döndü

Kulüp, kapsamlı değerlendirmelerin ardından perşembe sabahı sağlık ekibinden son derece olumlu haberler aldı. Antrenman sahasındaki en şaşırtıcı gelişme, Rabiot'nun beklenenden çok daha hızlı dönmesi oldu.

Fransız millî futbolcunun Inter karşısında kesinlikle forma giyemeyeceği düşünülüyordu. Ancak son antrenmana tam olarak katılması takım için beklenmedik bir kazanım oldu. Şu anki durumda Inter karşısında oynama ihtimali güçlü.

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San Siro'daki yenilgiyi geride bırakma hedefi

Milan, hafta içi Serie A'da yaşadığı büyük hayal kırıklığında bu üç oyuncunun yokluğunu fazlasıyla hissetti. Takım, çarşamba akşamı San Siro'da Bologna karşısında 4-2'lik ağır bir yenilgi aldı.

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Bu yenilgi, mevcut ilk 11'deki belirgin fiziksel ve taktiksel zaafları ortaya çıkardı. Gila, Rabiot ve Moreira'nın yeniden görev alabilecek durumda olması, şehirdeki ezeli rakipleriyle oynayacakları maç öncesinde kadro seçeneklerini artırıyor. Takım, Bologna yenilgisini geride bırakmak istiyor.

Inter derbisi öncesinde karışık haberler

Üç as oyuncunun dönüşü büyük bir olumlu gelişme olsa da Milan, cumartesi günkü Milano derbisi öncesinde kadro seçimiyle ilgili önemli sorunlarla karşı karşıya. Kulübün sakat oyuncu sayısı hâlâ yüksek.

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Fikayo Tomori, Bologna ile oynanan zorlu maçta yeni bir sakatlık yaşadığı için bugün ek sağlık kontrolünden geçmek zorunda. Hafta sonu forma giyememe ihtimali savunma açısından önemli bir endişe kaynağı. Öte yandan kadronun diğer bazı deneyimli isimleri kritik derbiyi kesin olarak kaçıracak. Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze ve Matteo Gabbia'nın Inter karşısında forma giyemeyeceği resmen açıklandı.