Milan'a gitmeyecek, Antonio Silva Bournemouth'a bir adım kaldı

Antonio Silva, Bournemouth forması giymeye çok yakın. Benfica’nın sözleşme uzatma teklifini reddeden savunma oyuncusu, İngiliz kulübüne bir adım uzaklıkta. Spor direktörü Thiago Pinto, oyuncuyu çok takdir ediyor ve transferi sonuçlandırmayı planlıyor: 2003 doğumlu oyuncunun adı, Milan’ın radarına yeniden girmişti.

Silva, Portekiz’de bir kez daha mükemmel bir sezon geçirdi. Benfica formasıyla ligde 25 maça çıkan stoper, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Bu istatistiklere Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 6 maç da ekleniyor.