Mikel Arteta: Mesut Özil'in burada yaptıkları tartışılmaz
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Mesut Özil'in Arsenal kariyeri bitiyor. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi gündemdeyken Arsenal Menajeri Mikel Arteta oyuncu hakkında konuştu.
Arteta, Mesut Özil'in Arsenal için yaptıklarının unutulmaz olduğunu söylerken ''Mesut'un burada yaptıkları tartışılmaz ve bu kalıcı olacak. Birkaç maç daha oynaması ya da hiç oynamaması önemli değil. Başardıklarıyla kulüp tarihine kattıkları ortada. Kimse bunu tartışamaz'' diye konuştu.
Arsenal'da Mart ayından bu yana maça çıkmayan Mesut Özil, İngiliz ekibindeki sekizinci sezonunu geçiriyor. Mesut Özil bir dönem Mikel Arteta ile de Arsenal'da beraber forma giymişti.