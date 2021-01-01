Mikel Arteta: Mesut Özil hakkında somut bir şey yok

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde somut bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Menajeri Mikel Arteta, Mesut Özil ile arasındaki transfer gelişmeleri hakkında ser verip sır vermedi.

İspanyol menajer, Emre Belözoğlu'nun 'Mesut'a eskisinden daha yakınız' dediği Özil için somut bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla transfer sinyali veren Mesut Özil hakkında soruları yanıtlayan Mikel Arteta, "Transfer sürecinde ne kadar yol kattetiklerini bilmiyorum. Teknik heyet sorumlumuz Edu ve kulüple görüşmeler sürüyor. Şu an somut bir gelişme yok." şeklinde konuştu.

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'İstanbul' ve 'Kadıköy' paylaşımları yapan Mesut Özil'in Sarı-lacivertli kulüple el sıkıştığı iddia edilmişti. Ada ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki yıldızın gelecek sezon Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.