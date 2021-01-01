Mikel Arteta: Bu konuma tekrar girmek istemezsiniz

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, hata olarak gördüğü Mesut Özil ve Sokratis Papastathopoulos durumlarından İngiliz ekibinin ders almasını istiyor.

, Arteta'nın kadro planlamalarında uzun süredir yer almayan Mesut Özil ve Sokratis Papastathopoulos ile yol ayrımına gitti. Arsenal Menajeri Mikel Arteta, İngiliz ekibinin yüksek maaşlı iki oyuncuyla yaşanan durumdan ders alması gerektiğini söyledi.

ile el sıkışan Mesut Özil, haftalık 350 bin sterlin'lik sözleşmesiyle Emirates'in en çok kazanan isimlerinden biriydi.

Bu haftanın başlarında ise Arsenal bir diğer yüksek maaşlı oyuncusu Sokratis'in sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini duyurdu ve kontratının bitimine 6 ay kala Yunan oyuncu kulüpten ayrıldı.

Daha fazla takım

Mikel Arteta ise Arsenal'ın yüksek maaşlı iki oyuncuyla yol ayrımına gitmek zorunda kalmaktan bir ders çıkarılması gerektiğine inanıyor. İspanyol menajer, İngiliz ekibinin gelecekte oyuncuların sözleşme şartlarını daha iyi yönetebileceğini umuyor.

Konuyla ilgili konuşan Arsenal Menajeri, "Ne oyuncu açısından ne de kulüp açısından tekrar aynı durumu yaşamak kimse istemez, emin olun. Fakat Özil ve Sokratis ile yaşadığımız durumların her kulüpte artarak yaşandığını görebilirsiniz. Siz de olası benzer durumların önüne geçmek için kesinlikle açık sözlü olmalısınız. Eğer yaşanırsa da sadece bir karar almalı ve yolunda gitmeyen işleri ertelememelisiniz." dedi.

Oyuncularla sözleşme imzalarken yaşanacakları tahmin etmenin zor olduğunu da belirten Arteta, "Bazen anlaşma yaparken 3 yıl sonra neler olacağını görmek imkansız. Yaşanan durumları yazın başlarında çözmeye çalıştık ve problem çıkmasından kaçınmaya çalıştık ancak bu bazen mümkün olmuyor." şeklinde konuştu.

Arteta, Richard Garlick'in Arsenal Futbol Direktörü olarak atanmasının Özil ve Sokratis ile yaşanan benzer durumları önleyeceğini düşünüyor:

"Kararlarımızda bize daha fazla sürdürülebilirlik ve başarı sağlayacağını umduğumuz farklı niteliklere sahip güçlü bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz."