Fabrizio Romano’nun cuma akşamı aktardığına göre Paris Saint-Germain, Mika Godts’un transferi için ilk görüşmeleri başlattı. PSG, Belçikalı kanat oyuncusunu ciddi bir takviye olarak görüyor, ancak bunun için kesenin ağzını açması gerekecek: Ajax, yaratıcı oyuncu için dev bir bonservis bedeli talep ediyor.

Paris ekibi, transferi neredeyse tamamlanan Maghnes Akliouche’un yanı sıra Belçikalı kanat oyuncusunu da ek bir takviye olarak değerlendiriyor. Ajax, 21 yaşındaki hücum oyuncusunu takımda tutmak istiyordu ancak artık PSG’nin yaklaşımından haberdar.

Şampiyonlar Ligi’ni iki kez kazanan kulübün sol kanatta Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ve Bradley Barcola gibi birden fazla seçeneği zaten bulunuyor. Ancak son adı geçen ismin Fransız başkentinden ayrılması güçlü bir ihtimal gibi görünüyor. Barcola’nın sözleşmesini uzatmayı reddettiği ve Liverpool ile anıldığı belirtiliyor.

PSG’nin devreye girmesiyle birlikte Ajax’ın Godts’u bu yaz yine de kaybetme ihtimali doğdu. Voetbal International’dan Tim van Duijn’a göre Amsterdam ekibi, bir süredir devam eden bu ilgiden gerçekten haberdar. Ancak Ajax, Belçikalı oyuncunun öyle kolayca ayrılmasına izin vermek istemiyor ve dev bir bonservis talep ediyor.

Godts, bu hafta Ziggo Sport’a verdiği röportajda bu yaz Ajax’ta kalmak istediğini de dile getirdi. “Umarım gelecek sezon doğrudan şampiyonluk için oynarız. Bunu takım olarak yapabileceğimizi hissediyorum” dedi.

Röportajı yapan Sam van Royen ise daha sonra transfer döneminin kapanmasına daha bir buçuk aydan fazla süre olduğunu ve ‘iyi bir kulübün’ hâlâ devreye girebileceğini belirtti.

“O zaman buna bakarız. Şu an için hiçbir şey yok, gündemde hiçbir şey yok ve bu ArenA’da çok ama çok mutluyum” diyerek sözlerini noktaladı. Amsterdam ile üç yıl daha sözleşmesi bulunan yetenekli hücum oyuncusu böyle konuştu.