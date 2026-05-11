Mika Godts sert bir şekilde eleştirildi: "Ajax'ta biri onu yola getirmeli!"

Wim Kieft, Pazar akşamı Studio Voetbal programında Mika Godts’un FC Utrecht (1-2) maçındaki performansını eleştirdi. Eski forvet, Ajax’ın forvetinin sahada bu kadar çok dolaşmaması gerektiğini düşünüyor.

Pazar öğleden sonra, Ajax için kendi sahası Johan Cruijff ArenA'da işler tamamen ters gitti. Amsterdam ekibi 80. dakikada 0-1 geriye düştü, ancak iki dakika sonra Wout Weghorst'un golüyle maça yeniden ortak oldu.

Rayane Bounida 2-1'i getirecek büyük bir fırsatı kaçırdıktan sonra, son saniyede karşı taraf galibiyet golünü attı. Mike van der Hoorn, köşe vuruşundan kafayla topu ağlara gönderdi.

Maçın ardından Kieft, genellikle Ajax'ta parlayan Godts'un performansını eleştirdi. "O, yetiştiği pozisyonun dışında her yerdeydi ve o da sol kanattı," diye söze başlayan eski Oranje milli oyuncusu, şöyle devam etti:

“Eğer bu koçun fikriyse, çok kötü bir fikirdi. Ya da son zamanlarda işler çok iyi gittiği için Godts'un kendi fikriydi. O zaman birinin onu düzeltmesi gerekir, ama Ajax'ın kadrosunda bunu yapacak kimse yok,” diye devam ediyor.

"Ya o tarafta oynamak için gerekli disipline sahip değil, ya da teknik direktörün fikri kötüydü. O iyi bir oyuncu. Ajax ve Feyenoord'un geri kalanından çok daha iyi, ama yurtdışında nasıl bir performans göstereceğini tahmin etmek zor," diye bitiriyor Kieft.