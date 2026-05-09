Mika Godts, Ajax'taki geleceği hakkında net bir mesaj verdi: "Her zaman şunu söylemişimdir..."

Mika Godts, Ajax'ta bir sezon daha oynamaya açık. Yirmi yaşındaki kanat oyuncusu bunu kendi belgeselinde anlatıyor.

"Mika Godts: in balans" adlı kısa belgeselde Belçikalı oyuncu, Ajax'tan ayrılmak için acele etmediğini bir kez daha vurguluyor. Forvet oyuncusuna göre, henüz somut bir teklifte bulunan kulüp de yok.

Godts'un Amsterdam'da hâlâ yeterince hedefi var. "Her zaman bir kupa kazanmak istediğimi söyledim. Ajax'ı neredeyse her sezon kolayca şampiyon olan bir kulüp olarak tanıyorum ama bu sezon öyle olmadı."

"Geçen yıl şampiyonluğu kaçırdık ve PSV bu yıl, bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama, daha iyiydi. Bu acı verici, ama Ajax'ın Ajax olarak kalacağını göstermek için hırslısınız. Hak ettiğimiz kupaları tekrar kazanacağımızı."

“Bunu her zaman söyledim ve umarım bunu yaşayabilirim. Her şey çeşitli faktörlere bağlı, ama hedefim ve hayalim bir kupa kazanmak olmaya devam ediyor,” diyor Godts.

Godts'un Ajax ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Mükemmel bir sezon geçirmesine rağmen, gelecek yıl “normal” bir şekilde Johan Cruijff ArenA'da oynayabilir. “Belki yazın kimse gelmez, bunu bilemezsiniz. Çevremdeki insanlara her zaman burada olmaktan çok mutlu olduğumu ve bir kupa kazanmak istediğimi söyledim. Gelecek yıl kalırsam, çok mutlu olacağım.”

Transfermarkt'a göre Godts'un değeri 25 milyon euro. Ajax formasıyla oynadığı 107 maçta 25 gol attı ve 24 asist yaptı.