Mika Godts, Ajax’taki geleceği hakkında net bir açıklama yaptı

Mika Godts, Ajax Business Associates’in dergisi ABA Today ile yaptığı kapsamlı röportajda, Ajax’taki bugüne kadarki dönemini değerlendiriyor. Belçikalı kanat forveti, Ocak 2023’te Amsterdam’a geldiğinde bir süre alışması gerektiğini itiraf ediyor.

“ArenA’da Ajax’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu görüyorsunuz. Tarihi bir kulüp,” diyor Godts, geçen sezon ligi beşinci sırada bitiren takımla ilgili hislerini anlatırken. “Biraz alışmam gerekti. Farklı kültüre ve farklı atmosfere. Bu durum biraz gerginlik yarattı. Hoş bir gerginlikti. Alışmam çabuk oldu. Sonunda her şey çok doğal bir şekilde gelişti.”

Godts, kovulan Alfred Schreuder’in yerine geçici olarak görevi devralan John Heitinga ile çalıştı. Eski stoperin yönetiminde Fortuna Sittard karşısında ilk maçına çıktı. “Heitinga bana neden Amsterdam’a geldiğimi sordu,” diyor 21 yaşındaki kanat oyuncusu, hafızasını kurcalayarak. “Tabii ki burada futbol oynamak için, dedim. Teknik direktör bana kadroda olduğumu, maç kadrosunda yerim olduğunu söyledi.”

Heitinga, Fortuna maçında Godts’ı Dusan Tadic’in yerine oyuna soktu. “Asla unutamayacağım bir gündü. ArenA’da ilk kez sahaya çıkmak ve oynamak, hayalini kurduğunuz bir şeydir. Sahada da oldukça sakindim. En çok da ilk maçımı yapabildiğim için mutluydum. Elimden geldiğince oyuna katkıda bulunmaya çalıştım ve seyircilere gerçekten bir şeyler göstermek istedim.”

Godts, birkaç yıl sonra Tadic’i tarih kitaplarından sildi. Forvet, geçen sezon on yedi gol ve on iki asist kaydetti ve bu performansıyla VriendenLoterij Eredivisie’nin En Değerli Oyuncusu seçildi. Ayrıca Tadic’ten bu yana her iki kategoride de çift haneli rakamlara ulaşan ilk Ajax oyuncusu oldu. “Futbolda istatistikler önemlidir. Ama bunlara çok fazla takılmamalıyım. Öncelikle oyunuma odaklanmalıyım, bu bir forvet olarak benim için önemli. Ve takım için de.”

Bu sezon çok rağbet gören Ajax oyuncusu, geçen sezon FC Twente’ye karşı evinde alınan 1-2’lik mağlubiyet gibi yeterince hayal kırıklığı yaratan anlar da yaşadı. “Birçok maçı gereksiz yere elimizden kaçırdık. Belki de bazen 2-0’lık üstünlüğü elimizden kaçırmamak için yeterince disiplinli olamıyoruz. Bu durum birkaç kez yaşandı.”

Godts, gösterdiği güçlü performanslar sayesinde Manchester United ve Napoli gibi kulüplerin radarına girdi. Ancak bu yaz büyük bir transfer onun önceliği değil. “Odak noktam Ajax. İlerleyebilmek için iyi performans göstermeye devam etmeliyim. Ama takım olarak sergilediğimiz performans en önemlisi. Ben iyi oynamaya devam edersem ve Ajax da iyi giderse, bu en güzel şey olur.”

Godts’un Ajax ile üç sezon daha sözleşmesi var ve ilgilenen kulüpler için ucuz bir seçenek olmayacak. Transfermarkt, şu anda değerini 35 milyon euro olarak tahmin ediyor, ancak talep edilen fiyatın daha da yükselme ihtimali yüksek.