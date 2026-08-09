Mika Godts, pazar günü PEC Zwolle karşısında fiziksel şikayetleri nedeniyle yalnızca sonradan oyuna girdi. Ajax'ın hücum oyuncusu, Overijssel'deki 0-2'lik galibiyetin ardından Paris Saint-Germain'e transfer olmak istediğini gizlemezken, Amsterdam'da kaldığı sürece Ajax için oynayacağı sözünü de verdi.

Godts, bir süredir PSG ile kişisel şartlarda anlaşmış durumda. Ancak kulüpler arasındaki görüşmelerde henüz bir ilerleme sağlanmış değil. Ajax'ın en az 60 milyon euro görmek istediği, Fransızların ise şimdilik 45 milyon euro garanti ve 5 milyon euro bonusun üzerine çıkmadığı belirtiliyor.

Godts'ın pazar günü aslında PEC karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyordu, ancak ısınmanın ardından farklı bir karar alındı. Belçikalı oyuncu, şikayetleri olduğunu belirtti ve bu nedenle kulübede yer alırken, Abdellah Ouazane ilk 11'de sahaya çıktı.

Godts'a ESPN tarafından doğal olarak PSG'nin ilgisi soruldu. "Daha yeni sahadan çıktım", diyerek gülüyor sol kanat oyuncusu. "Tabii ki menajerimle birlikte neler olup bittiğini biliyorum."

"Görüşmeler var, bunun doğru olmadığını söylemeyeceğim, çünkü o zaman artık kimse beni ciddiye almaz. Ama ortadan kalkması gereken şey, insanların belki de benim oynamak istemediğimi düşünmesi."

"Bir anlaşma olmadığı sürece, oynamam gereken her dakikada Ajax için oynayacağım", diye söz verdi Godts. Hücum oyuncusu, pazar günü oyuna girdikten sonra Julian Brandt'a yaptığı asistle katkı sağladı.

Bundan yaklaşık yirmi dakika önce Jorthy Mokio açılış golünü kaydetmişti. Ajax, bu galibiyet sayesinde günün erken saatlerinde Sparta Rotterdam'ı yenen ezeli rakibi Feyenoord'un izinden gitti.