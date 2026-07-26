Sven Mijnans, PSV'ye transfer olduğu için çok mutlu. Orta saha oyuncusu, NOS'a verdiği demeçte Eindhoven temsilcisinin son şampiyonu tercih etmesinin başlıca nedenlerini anlattı.

Mijnans, "Hem PSV'yi hem de teknik direktör Peter Bosz'u seçtim. Hücum etmek, koşular yapmak, çekici futbol oynamak. Bunlar benim de temsil ettiğim şeyler" diyerek artık neden PSV oyuncusu olduğunu açıkladı.

Orta saha oyuncusunun AZ'den ayrılıp Bosz'un takımına gitmesinin bir başka nedeni daha var. "PSV üst üste üç yıldır Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, bu yurt dışında size öyle kolay kolay sunulan bir şey değil. Bu benim için listede üst sıralarda yer alan bir etkendi. Ve şampiyon olmak istiyorum."

Mijnans hırslı ve PSV'de kendisini daha da geliştirmek istiyor. "Ben öncelikle bir pas oyuncusuyum ama kaleye yönelik olarak biraz daha direkt olabileceğimi düşünüyorum. Tecrübeli bir oyuncu olsam da gelişmeye devam etmek istiyorum."

"Hiçbir zaman bencil bir oyuncu olmadım, burada da öyle olmayı planlamıyorum ama bir 10 numaranın da gol atması ve ceza sahasına girmek için istekli olması gerekir. PSV'ye götürdüğüm şeylerden biri de bu" diyen Mijnans, Ismael Saibari'nin geçen sezon 19 gol attığını bildiğini de ifade etti.

"Çünkü farklı özelliklerimiz var. Bence koşular yapmak, gol atmak ya da bir takımı oynatmak gibi aynı şeyleri ortaya koyabiliriz. Benim asıl niyetim, PSV'de Sven Mijnans'ı göstermek" diye vurguladı eski AZ oyuncusu.

Artık PSV oyuncusu olmasıyla birlikte, belki de kısa süre içinde Hollanda Milli Takımı'na adım atabilir. "Elbette sezon başında hedefler koyuyorum. Hollanda Milli Takımı'na seçilmek de kesinlikle aklımda olan hedeflerden biri."