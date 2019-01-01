Miha Zajc: Fenerbahçe 28 şampiyonluğa sahip dünya çapında bir kulüp

Miha Zajc, Türkiye ve Fenerbahçe'de geçirdiği iki ayı değerlendirdi. Sloven yıldız, takımından övgüyle bahsetti.

'nin 'den transferi Miha Zajc, Fanatik'ten Arda Erol'a konuştu. Fenerbahçe'yi '28 lig şampiyonluğuna sahip, dünyanın sayılı kulüplerinden biri' biri olarak nitelendiren Zajc, Süper Lig'de Beşiktaşlı Adem Ljajic'i beğendiğini söyledi.

Miha Zajc'ın açıklamaları şu şekilde:

Fener’den teklif aldıktan sonra karar vermesi ne kadar sürdü?

Çok zor bir karar olmadı açıkçası benim için. Çünkü Fenerbahçe Kulübü’nü zaten çok iyi biliyordum. Bu nedenle basit bir karar oldu. Empoli’de o sırada çok da iyi bir dönem geçirmiyordum. Bu nedenle Fenerbahçe’den teklifi aldığımda fazla düşünmeme gerek kalmadan kabul ettim. Eminim, kendim ve kariyerim açısından son derece iyi bir karar verdim. Bundan dolayı da çok mutluyum.

Fenerbahçe, Avrupa’da bilinen bir kulüp. Kadrosunda Skrtel, Valbuena, Soldado gibi dünyaca ünlü futbolcular var. Geldiğinde de bu oyuncularla çalışma imkanı buldun. Böyle bir takımın puan tablosunda bu kadar aşağılarda olması kendisini şaşırttı mı?

Buraya gelmeden önce de Fenerbahçe’nin büyüklüğünü çok iyi biliyordum. Çünkü sadece ’de değil, dünya çapında bir kulüp. Hatta dünyanın sayılı kulüpleri arasında olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten inanılmaz taraftarları var. Türkiye’de ne kadar büyük olduğunu, 28 lig şampiyonluğu olduğunu biliyordum. Zaten Süper Lig’i, Empoli’de oynarken de takip ediyordum. Çünkü burada oynayan Sloven oyuncuların olmasından dolayı zaman zaman ligi izliyordum. Evet, şu ana kadar sezon Fenerbahçe için çok iyi geçmedi. Ancak buraya geldikten sonra da gördüm ki çok kaliteli bir kadromuz var. İnanıyorum ki zamanla kesinlikle çok daha iyiye gideceğiz.

İtalya’da dünyaca ünlü oyunculara karşı oynadı. Kendisini en çok zorlayan oyuncu ve takımlar hangileriydi?

Dediğiniz gibi ’da çok fazla iyi oyuncu var. Özellikle ’a karşı oynamak çok zordu. Çünkü şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri konumundalar. Ronaldo ve diğer oyuncuları gerçekten çok iyi. Ayrıca ’ya karşı oynamak da her zaman çok zordu. Fiziksel olarak çok kaliteli bir takım. Orta sahada Nzonzi ve De Rossi gibi oyunculara sahipler. Bu tarz takımlara karşı oynamak kolay olmuyor.

Fenerbahçe’nin dışında Süper Lig’de beğendiği takım ve oyuncular hangileri?

Bunu söylemek zor. Devre arasında geldiğim için yaklaşık 2 aydır buradayım, tüm takımlarla henüz karşılaşmadım. Her maçı izleme şansım da olmuyor. Oynadığımız rakipler üzerinden değerlendirme yapabilirim. ve Beşiktaş’ta çok iyi oyuncular olduğunu gördüm. Televizyondan da izlediğim kadarıyla lı Adem Ljajic’i beğeniyorum. Benimle aynı pozisyonda oynuyor. Kendisini ’da oynadığı dönemden de biliyorum. Ancak genel anlamda, Türkiye’de çok sayıda kaliteli oyuncu bulunuyor.

2 hafta sonra derbisi var. Arkadaşların bu maçla ilgili neler anlattı?

Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının Türkiye’deki en büyük derbi olduğunu biliyorum. Daha önceden de bu durumdan haberdardım. Ancak bu maç 14 gün sonra. Galatasaray’dan önce bir maçımız daha var Ankaragücü ile. Önce buna odaklanmamız gerek.

Zajc’ın kendini en verimli gördüğü pozisyon neresi?

Benim kendimi en rahat hissettiğim pozisyon forvetin arkasında yani 10 numara tarzı oynamak. Eğer farklı bir sistemde sahaya çıkarsak, örneğin 4-3-3’te ‘box to box’ (Ceza sahasından ceza sahasına) diye tabir edilen 8 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Ancak benim için önemli olan takımın iyi oynaması. Takım iyi olduktan sonra benim nerede oynadığımın pek bir önemi yok.

Kendisinde gördüğü en güçlü yanı ve geliştirmesi gereken özellikleri neler?

Bence en güçlü yanım, oyun zekam. Topla nasıl oynanması gerektiğini çok iyi biliyorum. Ayrıca tekniğimin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla en güçlü yönlerim olarak oyun zekam ve tekniğimi söyleyebilirim. Ancak her futbolcu gibi geliştirmem gereken yerler var. Özellikle fiziksel olarak gelişip, daha güçlü bir oyuncu haline gelmeliyim. Ben de zaten buraya gelişmeye ve Fenerbahçe’ye yardım etmeye geldim.

Ersun Yanal, taraftarın çok sevdiği bir teknik direktör. Onunla çalışmak nasıl bir duygu?

Öncelikle çok iyi bir teknik direktör olduğunu söylemeliyim. Buraya geleli 2 ay oldu. Ancak bu süre bile onun çalışma metotlarını anlamam için yeterli oldu. Birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz için mutluyum. Hem bana çok fazla saygı duyuyor, hem de bana inandığını gösteriyor. O nedenle minnettarım. Hem benim, hem de tüm takım çok daha fazla çalışmalı ve gelişmeliyiz.

Fenerbahçe’de kendisini en çok etkileyen şey ne oldu?

Kulübün ne kadar büyük olduğunu biliyordum. Ancak buraya gelince bunu çok daha net bir şekilde anlıyorsunuz. İnsanların Fenerbahçe’yi ne kadar çok sevdiğini, taraftarların takıma ne kadar bağlı olduğunu görmek beni yine de şaşırttı. Bu beni çok etkiledi. Gerçekten bu durumun dünyada bile örneği çok az bulunur. Böyle bir kulübün parçası olmaktan dolayı son derece gururlu ve mutluyum.

Kariyerinde bundan sonra neyi hedefliyor?

Şu anda tamamen Fenerbahçe’ye odaklanmış durumdayım. Burada iyi oynamak istiyorum. Kalitemi göstermek, takımıma yardım etmek istiyorum. Dolayısıyla kafam sadece burada. Takımıma yardım edip, en iyi şekilde performansımı sergilemeye odaklanmış durumdayım. Bunun dışında başka bir düşüncem yok.

Slovenya yılları, yaşadığı şampiyonluk... Zajc, kariyerinin başında bu kadar yükselebileceğini düşünüyor muydu?

Ülkemde Olimpija’da başladım. Uzun yıllar sonra şampiyonluk kazandılar. Ben de ilk şampiyonluğum nedeniyle çok mutluydum. O dönemden beri kariyerime adım adım bakıyorum. Kendimi ne kadar çok geliştirirsem, gerisinin geleceğine inanarak çalışıyordum.

Genç sayılabilecek bir yaşta İtalya’ya, Empoli’ye transfer oldu. Teklifi aldığında neler hissetti?

Tabii ki çok mutlu olmuştum. Çünkü kariyerimde artık yeni bir adım atmam gerektiğini biliyordum. Bu teklif de benim için önemli bir adımdı. Olimpija’da şampiyonluk yaşamıştım. Milli takıma çağrılmaya başlamıştım. Benim için yeni hedef, artık Slovenya dışında futbol hayatımı sürdürmekti. Empoli’den gelen teklifi bu nedenle kabul ettim. Bu benim için çok doğru bir karardı.

Empoli’de ligden düşme üzüntüsünü de yaşadı, Serie B’de şampiyon olarak Serie A’ ya geri dönme sevincini de... Empoli tecrübesi kendisi için nasıl geçti?

Kesinlikle Empoli’de geçirdiğim dönem, kariyerim açısından son derece faydalı oldu diyebilirim. Evet, Serie B’ye düşme tecrübesi yaşadım. Ancak bu kötü tecrübeden iyi bir şeyler de çıkarttım. Mesela Serie B’de çok fazla maç oynama şansı buldum. Daha sonra tekrardan Serie A’ya çıkmayı başardık. Bu da güzel bir deneyimdi. Dediğim gibi, Empoli benim için son derece güzel bir tecrübe oldu.

Kariyerindeki iki büyük transferi de ocak ayında, ara transfer döneminde gerçekleştirdi. Bunun olumlu ya da olumsuz yanları neler?

Tabii ki ocak ayında transfer olmanın şöyle bir zorluğu var; sezon ortasında geldiğiniz için çok daha çabuk bir şekilde adapte olmanız gerekiyor. Bu da kolay bir şey değil. Takıma ve yeni arkadaşlarınıza uyum sağlamak için fazla bir zamanınız olmuyor. Ancak genel olarak değerlendirirsek, sene başında ya da devre arasında transfer olmanın arasında çok büyük bir fark da yok.