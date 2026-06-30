Mido, Hollanda'nın elenmesinin ardından Fas'a övgüler yağdırdı

Mısır Milli Takımı ve Zamalek’in eski yıldızı Kal Ahmed Hossam Mido, 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmesinin ardından Fas’ı övdü.

Fas milli takımı, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında (3-2) Hollanda'yı zorlu bir galibiyetle yenerek heyecan verici bir şekilde son 16 turuna yükseldikten sonra, 2026 Dünya Kupası'nda mümkün olan en ileri noktaya ulaşmayı ve dünya şampiyonluğunu hedeflemeyi amaçlıyor.

Mido, “X” ağındaki hesabından şöyle yazdı: “Futbolda büyük bir tarihe sahip Fas’a tebrikler… 1986’da grubunu birinci bitiren ilk Arap ve Afrika ülkesi ve 2022’de Arap ve Afrika’nın en iyi başarısını elde edenler.”

Ayrıca şunları ekledi: “Fas, Ahmed Faris ve Badou Zaki’nin ülkesi… Naibt, Chibo ve Mustafa Haji’nin ülkesi… Hakimi ve Bono’nun ülkesi… Fawzi Lakja’nın ülkesi. Bu zaferi hak ettiniz ve büyükler arasında yer almayı hak ettiniz… Binlerce kez tebrikler.”

Hatırlanacağı üzere, Fas milli takımı önümüzdeki Cumartesi günü 16 turunda Kanada ile karşılaşacak.



