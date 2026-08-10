İngiliz kulübünün resmî kanallardan yaptığı açıklamaya göre Micky van de Ven, Tottenham Hotspur ile yeni sözleşmeye imza attı. Hollanda Milli Takımı'nın 24 kez formasını giyen oyuncu, sözleşmesini 2031 yılının ortasına kadar uzattı.

Son dönemde adı sık sık Barcelona ve Liverpool'a transferle anılan çok süratli savunmacının, böylece kesin olarak ayrılması söz konusu olmayacak. Van de Ven'in, Tottenham'da beş yıllık süreçte 75 milyon euronun üzerinde kazanacağı öne sürülüyor.

Kulüp sitesine konuşan Van de Ven, “Yeni bir sözleşme imzalamak özel bir an ve ailemle birlikte gurur duyduğum bir an” dedi. “Buraya adım attığım ilk günden beri Spurs'ü hep çok sevdim.”

“Kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum ve burada kendimi çok iyi geliştirme fırsatı buldum. Kulübün hangi yöne gitmek istediği açık ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Geleceğin neler getireceğini büyük bir heyecanla bekliyorum.”

Sportif direktör Johan Lange da doğal olarak sözleşme uzatımından memnuniyet duydu. Lange, “Micky'nin geleceğini kulübe bağlamasından dolayı çok mutluyum. Son üç yıldaki büyümesi ve gelişimi, hem oyuncu hem de insan olarak, muazzam oldu ve şu anda hiç şüphesiz Avrupa futbolunun öne çıkan savunmacılarından biri” ifadelerini kullandı.

“Micky, geleceğimizi üzerine inşa etmek istediğimiz türde bir oyuncu ve onu daha uzun yıllar önemli bir rolde izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diyen Lange sözlerini tamamladı.

Teknik direktör Roberto De Zerbi ise şunları ekledi: “Micky, Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri ve bizim için önemli bir oyuncu. Tottenham Hotspur'da aradığımız kaliteye, mentaliteye ve hırsa sahip; kariyerini kulüpte sürdürmeye karar vermesinden dolayı çok mutluyum.”

De Zerbi, “Burada güçlü bir şey inşa ediyoruz ve Micky gibi oyuncular bu geleceğin önemli bir parçasını oluşturuyor. Yeni sözleşme imzalama kararı, birlikte kurmakta olduğumuz şeye inandığını gösteriyor” sözleriyle açıklamasını noktaladı.