Michy Batshuayi, Fenerbahçe tarihine geçti: Kimsenin yapamadığını yaptı!

Michy Batshuayi, ortaya koyduğu gol performansıyla Fenerbahçe tarihinde hiçbir golcünün ulaşamadığı istatistiğe ulaştı.

Batshuayi tüm yabancı golcüleri geride bıraktı

Fenerbahçe tarihine geçti

En yüksek gol ortalamasına sahip

NE OLDU? Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla Süper Lig kariyerini ayağa kaldıran Michy Batshuayi, kulüp tarihinde hiçbir yabancı golcünün ulaşamadığı bir istatistiğe ulaştı.

BÜYÜK RESİM: Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla 40 maç ve üstünde forma giyen yabancı futbolcular arasında 0.58 ile karşılaşma başına gol ortalaması en yüksek isim oldu.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe’de maç başına gol ortalaması en yüksek isim ise 0.89 ile Tanju Çolak. Fanatik'in haberine göre, 2. sırada 0.62’lik ortalamasıyla Aykut Kocaman yer alıyor.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın ardından 11 Şubat'ta Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.