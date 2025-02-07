Michy Batshuayi çalıştığı hocalara sitem etti: "Teknik direktörlerim yanıtlasın"

Michy Batshuayi, Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer oldu ancak sık takım değiştirmekten memnun değil.

Batshuayi, Galatasaray'dan ayrıldı

Türkiye'de üç büyüklerde forma giydi

Ancak neden bu kadar sık takım değiştirdiğini anlamadığını söyledi

NE OLDU? Türkiye'ye ilk olarak Chelsea'den Beşiktaş'a transfer olarak 2021 yazında gelen Michy Batshuayi bu süreçte hem Fenerbahçe hem de Galatasaray formalarını terletti. Belçikalı oyuncu geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a veda ederek Eintracht Frankfurt forması giydi. Ancak neden bu kadar sık takım değiştirdiğini çalıştığı teknik direktörlerin yanıtlaması gerektiğini düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Michy Batshuayi, kendisine yöneltilen 'Son yıllarda neden bu kadar çok kulüp değiştiriyorsun?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Oynadığım her kulüpte başarılı oldum. Maalesef neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum. Bunun nedenini teknik direktörlerime sormalısınız. Her zaman pozitif olmaya, profesyonel olmaya ve iyi bir izlenim bırakmaya çalıştım."

"Frankfurt'ta olduğum için çok mutluyum ve teknik direktörün güvenini hemen hissedebiliyorum. Frankfurt büyük bir kulüp, bu yüzden buraya gelip oynamak zor bir karar değildi. Takım için önemli olmak, gol atmak, asist yapmak ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsak, bizim için iyi bir sezon olacak."

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"Belçika'dan arkadaşım Arthur Theate'ye teşekkür borçluyum, çünkü bu transferde önemli bir rol oynadı. Transfer tamamlanmadan önce kulüp ve burada işlerin nasıl yürüdüğü hakkında konuştuk. Görünüşe göre teknik direktör Dino Toppmöller'e benim hakkımda daha fazla bilgi vermiş, çünkü benim hakkımda soru işaretleri varmış."

BÜYÜK RESİM: Şu anda Bundesliga'da üçüncü sırada yer alan Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin de favorileri arasında gösteriliyor.