Michiel Kramer, son derece dürüst sözleriyle şaşkınlık yarattı

Michiel Kramer, Cuma günü Rijnmond'un spor programında oldukça samimi açıklamalarda bulundu. RKC Waalwijk'ten ayrılan forvet, maçlar sırasında rakibi zayıflatmak için neler yaptığını anlattı.

"Bir oyuncuya kırmızı kart yedirebilirsem, bunu büyük bir zevkle yaparım," diye açıkladı Kramer bölgesel talk şovda. Sunucu Bart Nolles, forvetin Cumartesi günü Willem II ile oynanacak playoff maçında bir rakibe kırmızı kart yedirebileceğini öne sürdü.

"Bu da işin bir parçası, Bart," diyor Kramer, oyun tarzı hakkında son derece dürüst bir şekilde. "Bu biraz sportmenlik dışı, ama ben bunu da sorun etmiyorum. Çünkü bunu birçok kez yaptım. Ve bence bu da işin bir parçası."

37 yaşındaki forvet şöyle devam ediyor: "Takım olarak bundan fayda sağlıyorsak, neden yapmayayım? Kazanma şansımızı artırıyorsak, neden yapmayayım?" diye soruyor Kramer yüksek sesle.

Gazeteci Wessel Penning, Kramer'in sözlerini biraz şaşkınlıkla dinliyor. "Bunu gerçekten kastettiğini merak ediyorum. Bence şu anda meydan okuyor."

"Futbol harika bir oyun. Neden bir rakibe kırmızı kart gösterilmesini sağlamakla uğraşasınız ki...", diye devam eden Penning, hemen Kramer tarafından kesiliyor. "Çünkü bu takım olarak bizim için avantajlı, elbette. Biraz pislik gibi, lütfen. Eğer bu şansı artırabilirsem, gerçekten."

Penning son olarak, Kramer'in bu tavrıyla imajının zarar görüp görmediğini öğrenmek istiyor. "Tabii ki. Ama bununla bir sorunum yok. Ben buyum."