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Jeroen van Poppel

Çeviri:

Míchel Sánchez transferi duyurdu: "Ajax’a geleceği yüzde yüz kesin"

Telstar - Ajax
Telstar
Ajax
Eredivisie

Ajax, yaz transfer döneminin kapanmasından önce yeni bir sol kanatla kadrosunu güçlendirecek. Teknik direktör Míchel Sánchez, pazar günü Telstar deplasmanı öncesinde yaptığı açıklamada, Amsterdam ekibinin bu pozisyon için her hâlükârda hamle yapacağını net biçimde dile getirdi.

Míchel, ESPN kameralarına yaptığı açıklamada Ajax’ın transfer piyasasında işinin henüz bitmediğini doğruladı. Öncelik, hızı ve bire birdeki etkinliğiyle takıma daha fazla derinlik kazandırabilecek bir sol kanat oyuncusunun transfer edilmesinde.

Bu ihtiyaç, Mika Godts’un Paris Saint-Germain’e ayrılmasının ardından ortaya çıktı. Sonrasında sol kanatta Abdellah Ouazane ve Oscar Gloukh gibi isimler kullanıldı ancak Ajax özellikle farklı profilde bir hücum oyuncusu arıyor.

Míchel, ESPN muhabiri Milan van Dongen’e yaptığı açıklamada, “Bize derinlik katacak ve bire bir mücadelelerde güçlü olan bir kanat oyuncusunun geleceği yüzde yüz kesin. Mika gibi dikine oynayan bir oyuncu” dedi.

Yeni kanat oyuncusunun kim olacağı konusunda ise Míchel henüz bir şey söyleyemedi. “Daha fazla bilgi sahibi miyim? Hayır ama sol kanat pozisyonu Jordi için öncelikli. Benim için de öyle.”

Míchel, yeni bir kanat hücumcusunun transferini son dönemde sportif direktör Jordi Cruijff ile birden fazla kez görüştü. Teknik adam, “Bunu sık sık konuştuk” derken mevcut kadrosunun kanatlarda hâlâ bir eksiği olduğunu açıkça düşünüyor.

Míchel sözlerini, “Şu anda elimizde saf bir kanat oyuncusu yok. Böyle bir oyuncu tipine gerçekten çok ihtiyacımız var” diye sürdürdü.

Ajax son günlerde zaten çeşitli sol kanat oyuncularıyla anılıyordu. Gündeme gelen isimlerden biri de América forması giyen Brian Rodríguez. De Telegraaf’a göre Amsterdam ekibi, oyuncu için yaklaşık 12 milyon avroluk bir teklif bile yaptı.

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