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Rian Rosendaal

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Michel Sánchez, Sofyan Amrabat konusunda net konuştu: Ajax’ın PSV karşısındaki ilk 11’i belli oldu

Ajax - PSV Eindhoven
Ajax
PSV Eindhoven
Eredivisie

Ajax, cumartesi günü VriendenLoterij Eredivisie'deki ilk büyük maçta PSV ile karşılaşacak. Teknik direktör Míchel Sánchez, ev sahibi ekibin ilk 11'ini açıkladı ve Sofyan Amrabat'a bu kadroda yer vermedi. Amrabat, Thilo Kehrer ve Viktor Tsygankov gibi maça yedek kulübesinde başlayacak. Amsterdam'daki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. 

Mar ter Stegen, Johan Cruijff ArenA'da kaleyi devralacak. Sağ bekte tercih Anton Gaaei'den yana kullanılırken, sol kanatta Caio Henrique görev yapacak. Aaron Bouwman ile Youri Baas bir kez daha Ajax savunmasının merkezini oluşturacak. 

Amrabat ilk 11'de yok

Geçen hafta tanıtılan Amrabat, böylece PSV karşısında ilk 11'de başlamayacak. Son haftalarda Ajax orta sahasına kontrol ve denge getiren Jorthy Mokio, PSV'ye karşı da kendini gösterme şansı bulacak. Davy Klaassen tecrübesi ve koşu gücüyle, Julian Brandt ise hücum yönündeki yaratıcılığıyla sahada olacak.

Míchel, hücum hattında alışılmış isimlerden vazgeçmiyor; Steven Berghuis sağ kanatta görev yapacak. Oscar Gloukh, Abdellah Ouazane'yi yedek kulübesinde tutarken sol tarafta maça başlayacak. 1,97 boyundaki Tolu Arokodare ise PSV karşısında santrfor ve bağlantı noktası olarak görev yapacak.

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Ajax'ın ilk 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.

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