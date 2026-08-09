Míchel Sánchez endişeli: "Ajax'ın sahip olduğu yetenekle bunu anlamıyorum"

Míchel Sánchez, takımının PEC Zwolle karşısında ilk yarıdaki seviyesinden dolayı sarsıldı. Jorthy Mokio ve Julian Brandt’ın ikinci yarıda attığı goller sayesinde Ajax maçı yine de kazandı, ancak teknik direktör karşılaşma sonrası eleştireldi.

“Ben ve ekibim bir neden bulmaya da çalıştık” diyerek Míchel, ilk yarıya bir açıklama aradı. “Mika’nın sorunu bir sebep olmuş olabilir. Takım, on dakika boyunca onun oynayıp oynayamayacağını bilmiyordu.”

“Bence ayrıca ilk hafta baskısını da hissettik. Topla performansımız yeterince iyi değildi. Çok fazla gereksiz hata yaptık. Ajax’ın sahip olduğu yeteneğe bakınca bunu anlamıyorum. Bu beni endişelendiriyor.”

“Ajax her zaman kazanma baskısını hisseder ve bizim de bu baskıyla başa çıkabilecek mentaliteye sahip oyunculara ihtiyacımız var” diyen Míchel, takımını ikinci yarıda daha iyi gördüğünü belirtti.

PEC savunmacısı Sherel Floranus’un kırmızı kart görmesinin ardından Ajax, Mokio ile skoru açtı. Eredivisie’deki ilk maçına çıkan Brandt, uzatma dakikalarında skoru 0-2 yaptı. Asisti yapan isim ise, muhtemelen Ajax formasıyla son maçını oynayan Mika Godts oldu.

“Julian Brandt, Marc ter Stegen, Tolu Arokodare ve Marcos Leonardo bizim için fark yaratan oyuncular. Onlar takım arkadaşlarını daha iyi hale getiriyor. Ama henüz yüzde yüz hazır değiller.”

“Takımla birlikte hâlâ çok çalışmaları gerekiyor. Ancak Eredivisie başladı ve onları sahaya sürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sonunda rekabetçi olmak zorlaşır.”

“Henüz kendilerinin en iyi versiyonları değiller, bu yüzden bazen biraz daha acı çekmemiz gerekiyor” diyen Míchel, şimdi takımıyla birlikte perşembe gününe hazırlanabilecek. Ajax, o gün İrlanda’da Shelbourne’a karşı Konferans Ligi rövanş maçına çıkacak.