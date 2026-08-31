Michel Platini, Infantino'ya saldırdı ve istifasını istedi

Fransız Michel Platini, eskiden UEFA'da birlikte çalıştığı FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya sert sözlerle yüklendi.

Bu ilişki artık tamamen koptu; zira Platini geçtiğimiz günlerde FIFA Başkanı aleyhine "nüfuz suistimali", "iftira atmak için komplo kurmak" ve "hakaret" suçlamalarıyla dava açtı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı tartışabilirsiniz

Eski UEFA Başkanı, "Canal Football Club" programına konuk olduğu sırada eski yardımcısıyla ilgili çekincelerini gizlemedi: "Bir bakıma öyleydi, ama kendisinden daha üst bir başkanın emrindeydi. Onun paraya ve iktidara düşkün olduğunu her zaman bilirdim."

FIFA'yı ve başkanını çevreleyen son gerginliklere karşılık olarak Platini, futbolun mevcut yönetimine daha geniş çaplı bir saldırı başlattı ve gerçek liderlerin yönetim organlarında görev alan kişiler olmadığını vurguladı.

"Bence futbol güzel bir şölen, önemli bir şey. Futbol maçlarla ilgilidir... Bu bir siyaset. Futbolun hâkimleri olduklarını sanan kişilerin küçük bir yansıması. Ama futbolun hâkimleri Mbappé, Zidane ve Maradona gibi isimlerdir." dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar belirli makamlara ulaşan, şan ve para elde eden, sonra da bunu yitiren bürokratlar. Bizim oyunculara ihtiyacımız var."

Infantino'ya gelince, değerlendirmesi kesindi: "Başarısız oldu, çünkü o oyunun kurallarının teminatçısı. Bunlara saygı göstermedi, gitmeli."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı tartışabilirsiniz



