Míchel, Ajax’ta çıtayı hemen çok yükseğe koyuyor

Míchel, Ajax’ın kendisine sunduğu bu fırsattan son derece memnun. İspanyol teknik direktör, ESPN’e verdiği röportajda, şu anda bu Hollandalı dev kulübün teknik direktörü olmasının “bir rüya” olduğunu bile dile getiriyor.

“Avrupa futbolunun en görkemli geçmişe sahip kulüplerinden birindeyim. Bu, benim için kariyerimde çok önemli bir adım ve bunun başarılı olmasını sağlamak istiyorum. Harika bir iş çıkarmak için son derece heyecanlı ve motivasyonluyum,” diyor Míchel, Ajax’ın Gelderland’ın Garderen kasabasındaki antrenman kampından sevinçle.

Yeni baş antrenör, Ajax’taki imkânlardan oldukça etkilenmiş durumda. “Çok yetenekli bir kadromuz var. Ancak yetenek tek başına başarıya ulaşmak için yeterli değil,” diyen Míchel, Johan Cruijff ArenA’da bir üst düzey spor kültürünün oluşmasını istiyor.

“Futbol bir takım sporudur. Herkes aynı yolu izlemeli, aynı yöne doğru ilerlemeli ve aynı hedefler için birlikte mücadele etmelidir. Ajax, tarihinin ona biçtiği yere, yani şampiyonluk mücadelesine yeniden dönmelidir.” Míchel’in çalışma tarzı net: “Rakip kaleyi hedef alacağız. Hücum etmek, sahayı domine etmek ve topu mümkün olduğunca çabuk geri kazanmak istiyoruz.”

“Ajax her zaman hücumcu bir kulüp olmuştur. Rakip kaleye yönelen bir kulüp. Bu DNA’yı kaybetmek istemiyorum, aksine güçlendirmek istiyorum. Ajax’ın yeniden agresif bir şekilde ileriye oynayan ve her maçta inisiyatif alarak kazanmak isteyen bir takım olmasını istiyorum,” diyor hırslı teknik direktör, Ajax taraftarlarına şimdiden mesajını iletiyor.

Teknik direktör Jordi Cruijff, Ajax ile lig şampiyonluğu için mücadele etmek istiyor; bu hedef, Míchel’in kulağına müzik gibi geliyor. “Neden olmasın? Girona’da bir yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımızı, bir yıl sonra ise küme düştüğümüzü yaşadım. Her sezon farklıdır.”

“Bir aile gibi sıkı sıkıya bağlı bir takım oluşturabilirsek, şampiyonluk için mücadele edebiliriz. Göreceğiz,” diyor yeni Ajax teknik direktörü.