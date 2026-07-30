Míchel açıkladı: Ajax kısa süre içinde üç oyuncu daha almak istiyor

Ajax, perşembe akşamı FK Vojvodina karşısında (4-1) zaman zaman oldukça iyi görünse de bu, Amsterdam ekibinin transfer piyasasındaki işini bitirdiği anlamına gelmiyor. Míchel, basın toplantısında en az üç oyuncunun daha gelmesi gerektiğini açıkladı.

Jordi Cruijff, bu transfer döneminde Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo ve Tolu Arokodare’yi Johan Cruijff ArenA’ya getirmeyi başardı. Yalnızca son isim henüz forma giymedi: Ajax, hâlâ onun çalışma iznini bekliyor.

“Transferler mi? Hangi mevkilerde oyuncu alacağımız, hangi oyuncuların ayrılacağına bağlı”, diyen Míchel, Amsterdam’daki basın mensuplarına konuştu. “Ama her hâlükârda hâlâ bir kaleciye ve iki orta sahaya ihtiyacımız var.”

Bu noktada Marc-André ter Stegen mutlak birinci öncelik olarak görülüyor. Kaleci, bu arada ‘mali sorunların’ çözülmesiyle birlikte FC Barcelona’dan yeşil ışık aldı. Gelen haberlere göre cuma günü sağlık kontrolünden geçecek, ardından Ajax kiralık transferi tamamlayabilecek.

Ajax’ın orta sahada ağırlıklı olarak yeni bir 6 numaraya yöneleceğini Míchel de doğruladı. Ancak şu ana kadar bu konuda somut bir ilerleme yok. Edson Álvarez’in durumu yakından takip ediliyor, ancak West Ham United’dan ayrılmasına izin verilen Meksikalı oyuncuyla Real Sociedad da ciddi şekilde ilgileniyor.

Bunun yanı sıra Azzedine Ounahi ve bonservisi elinde olan Julian Brandt da Ajax ile anılıyor. Öte yandan Kian Fitz-Jim ise ayrılmak üzere: Torino’da forma giyecek.

Şimdilik 6 numara pozisyonunda Míchel’in ilk tercihi Youri Regeer. Geçen kış onun yerine bir oyuncu gelmesi bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi. “Hakkımdaki söylentilerin beni etkilemediğini söyleyebilirim ama bu hoş bir durum değil. Ama sonuçta kimse gelmedi ve yolumuza devam ettik” demişti o dönemde Voetbal International’a. Bu yaz da Regeer için yine bir alternatif gelmemesi beklenen senaryo değil.