Michael Rummenigge: Leroy Sane artık 120 milyon euro etmez

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge'nin kardeşi Sane için eskisine göre daha düşük bir teklif sunacaklarını belirtti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında 'nin ile oynadığı Community Shield maçında dizinden sakatlanan Leroy Sane o tarihten bu yana forma giyemiyor.

ekiplerinden ise Alman oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Manchester City ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için yeni bir kontrat uzatma teklifi gelmedi.

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Alman ekibin CEO'su Karl-Heinz Rummenigge'nin kardeşi Michael Rummenigge Sports Buzzer'daki köşesindeki yazısında "Bayern bu sakatlıktan önce 100-120 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi planlıyordu. Ancak ameliyatın ardından bu miktar 30-50 milyon euroya kadar düşebilir" ifadelerini kullandı.