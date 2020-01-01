Michael Rummenigge: Leroy Sane artık 120 milyon euro etmez
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Geçtiğimiz Ağustos ayında Manchester City'nin Liverpool ile oynadığı Community Shield maçında dizinden sakatlanan Leroy Sane o tarihten bu yana forma giyemiyor.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ise Alman oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Manchester City ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için yeni bir kontrat uzatma teklifi gelmedi.
Alman ekibin CEO'su Karl-Heinz Rummenigge'nin kardeşi Michael Rummenigge Sports Buzzer'daki köşesindeki yazısında "Bayern bu sakatlıktan önce 100-120 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi planlıyordu. Ancak ameliyatın ardından bu miktar 30-50 milyon euroya kadar düşebilir" ifadelerini kullandı.