Michael Carrick, Manchester United ile sözleşme imzaladı: Bu adayları geride bıraktı

Manchester United, Michael Carrick ile sözleşme imzaladı. Kulübün resmi kanalları aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, sözleşme 2028 yılının ortasına kadar geçerli olacak ve 2029 yılının ortasına kadar bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

Fabrizio Romano'ya göre, İngiliz oyuncu son aylarda yönetim kurulunun güvenini kazandı. Oyuncular da onun kalması gerektiğini düşünüyordu.

Kulüp, Unai Emery (Aston Villa) ve Andoni Iraola (Bournemouth) gibi birkaç başka adayı da değerlendirmişti, ancak sonunda eski orta saha oyuncusu tercih edildi.

Carrick, bu yılın 13 Ocak tarihinde Ruben Amorim'den görevi devraldı. İlk maçında Manchester City'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Son dört ayda geçici teknik direktör olarak City, Arsenal, Liverpool ve Chelsea'yi mağlup etmeyi başardı. Böylece kulüp şu anda üçüncü sırada sağlam bir şekilde yer alıyor.

Manchester United, önümüzdeki sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, çünkü kulüp artık eleme turlarını kaçıramaz.



