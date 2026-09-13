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messi(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Miami'den: Messi, Aldensi'nin yeni reklamıyla ne yaptı?

Inter Miami CF - Cruz Azul
Inter Miami CF
Cruz Azul
Campeones Cup
Inter Miami CF - San Diego FC
San Diego FC
ABD 1
Eldense
L. Messi
ABD
Meksika
İspanya
Arjantin

"Pire", transferin gelişmelerini Miami'den takip ediyor

Inter Miami'nin yıldızı Arjantinli Lionel Messi'nin, satın alınması konusunda ilkesel bir anlaşmaya varılan Eldense kulübüyle ilgili haberleri yakından takip ettiğine şüphe yok.

Eski teknik direktörleri Claudio Barragán'ın görevden alınmasına ve mevcut sahiplerle Messi arasında kulüp hisselerinin devri için ilkesel bir anlaşma duyurulmasına sahne olan çalkantılı bir haftanın ardından, Eldense takımı Sporting Gijón deplasmanına gitti ve geçici teknik direktör Josep Ferrando yönetiminde bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

 Galibiyet golünü ise takımın yeni transferlerinden Javi Martínez kaydetti.

El Molinón'daki galibiyet, spor direktörü Víctor Lafuente'ye mevcut kadrodaki oyunculara uygun yeni bir teknik direktör bulana kadar Josep Ferrando'ya devam etme fırsatı veriyor. Bu, Leo Messi'nin kulübün mevcut yöneticilerine verdiği ilk görev.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.

"AS" gazetesine göre, Arjantinli yıldız Eldense'nin Miami'ye devri işleminin gelişmelerini yakından takip ediyor ve takımın galibiyetini kutladı.

Messi, kulübün Instagram hesabında paylaştığı ve El Molinón'da Sporting'i 1-0 yendiğini duyurduğu gönderiyi beğendi.

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