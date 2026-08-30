Miami'den İspanya'ya: Messi çocuklarıyla özel bir görüntüyle taraftarlarını şaşırttı

Geçtiğimiz nisan ayında, Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, birçok meslektaşının izinden gitmeye ve Katalan kulübü Cornellà'nın yeni sahibi olmaya karar verdi.

Şimdi ise Arjantinli yıldız, çocukları Thiago, Mateo ve Ciro'nun eşliğinde yeşil-beyaz takım formasını giyerken görüntülendi.

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Katalan kulübü, Messi'nin çocuklarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını "X" platformundaki hesabında paylaştı ve şu yorumu yaptı: "Leo Messi ve ailesi sezona başlamaya hazırlanıyor. Cornellà'dan tüm dünyaya, onun gibi yeşili giyenlerin sayısı artıyor; bu büyük mücadeleye başlamak için sabırsızlanıyorlar. Haydi Cornellà."

Bu arada, Arjantinli yıldız 39 yaşında olmasına rağmen Inter Miami ile herkesi büyülemeye devam ediyor. Nitekim Montreal karşısında 7-1'lik ezici galibiyette dört gol kaydetti.

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