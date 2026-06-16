Miami'de endişeli bir gece... İspanya maçı öncesinde Al-Owais'e ne oldu?

Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed Al-Owais'in, Uruguay maçı son dakikalarında kas ağrıları şikayetiyle Miami stadyumundan çıkması, "Yeşiller"in kampında endişe yarattı.

Uruguay ile 1-1 berabere kalan maçın yıldızı Al-Owais, bir dizi tehlikeli şutu kurtardıktan sonra sahada tedavi görmek zorunda kaldı ve uzatma dakikalarında bariz bir yorgunluk belirtisiyle sahayı terk etti. Bu durum, ikinci tur maçında oynamayabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü Yunanlı Georgios Donis, Muhammed Al-Owais'in fiziksel durumu hakkındaki tartışmaları sonlandırdı ve "Yeşiller"in kalecisinin 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya ile oynanacak maç için tamamen hazır olduğunu doğruladı.

Donis, maçla ilgili basın toplantısında şunları söyledi: "Mohammed Al-Owais iyi, olanlar sadece yorgunluktan kaynaklanıyor. İspanya maçına tamamen hazır ve maçta yer alacak."

Yunan teknik direktörün açıklamaları, Miami'de 1-1 berabere biten Uruguay maçının son dakikalarında Al-Owais'in arka bacağına elini koymasıyla ortaya çıkan endişelerin ardından geldi.

Al-Owais, Suudi Arabistan'ı Uruguay karşısında maçta tutan bir dizi kritik kurtarışla ilk turun en göze çarpan yıldızlarından biri olmuştu ve "Sky Sports" ağı, Maxi Araujo'nun geç attığı beraberlik golüne rağmen onu maçın gerçek "kahramanı" olarak nitelendirmişti.

Suudi kaleci, "SofaScore" sitesinde 7,7 puanla maçtaki tüm oyuncular arasında en yüksek puanı alarak tartışmasız maçın yıldızı oldu.

Suudi Arabistan, 41. dakikada Abdülilah Al-Omari'nin golüyle Uruguay karşısında öne geçmişti, ancak 80. dakikada Maxi Araujo skoru eşitledi. İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı 8. grupta büyük bir çekişmeye sahne olan maçta, teknik ekip Al-Oweis'in Avrupa şampiyonu İspanya karşısında da dikkat çekici performansını sürdürmesini umuyor. Donis, özellikle grubun tüm takımlarının birer puanla eşit durumda olduğu bu maçta, Al-Oweis'in performansını "grup aşamasını geçmenin anahtarı" olarak görüyor.

Teknik ekip, Al-Owais'in Avrupa şampiyonu İspanya karşısında da dikkat çekici performansını sürdürmesini umuyor. Donis, özellikle ilk turdan sonra grubun tüm takımlarının birer puanla eşit durumda olması nedeniyle bu maçı "grup aşamasını geçmenin anahtarı" olarak görüyor.