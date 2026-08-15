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Jeroen van Poppel

Çeviri:

Mexx Meerdink yanlışlıkla mutlak bir yıldız transferini duyurdu

FC Utrecht - Alkmaar
FC Utrecht
Alkmaar
Eredivisie
M. Meerdink

Mexx Meerdink, AZ'nin cumartesi akşamı FC Utrecht'i 1-4 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, görünüşe göre istemeden Troy Parrott'un büyük bir transfere doğru gittiğini ağzından kaçırdı. Golcü oyuncu, ESPN kamerasına yaptığı açıklamada rakibi Parrott'un AZ'den ayrılacağını söylerken, birkaç saniye sonra bu sözlerine geri döndü.

Parrott, cumartesi günü AZ'nin Galgenwaard Stadı'ndaki maçında kadroda yer almadı. Teknik direktör Leeroy Echteld, karşılaşma öncesinde İrlandalı forvetin hafif bir sakatlığı olduğunu söylemişti.

Ancak maçın ardından Meerdink, Parrott'un geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir ifade kullandı. “Bizi bırakacak olması üzücü ama benim için kendimi gösterme adına güzel bir fırsat. Güzel bir adımı hak ediyor. Sonra da sıra bana gelecek.”

Ardından Meerdink'e Parrott'un yeni kulübü sorulduğunda, sanki fazla konuşmuş olabileceğini fark etmiş gibi göründü. “Hiçbir fikrim yok. Umarım güzel bir adım atabilir, sonra da sıra bana gelir.” Kısa süre önce ayrılıktan bizzat kendisinin söz ettiğinin hatırlatılması üzerine ise şöyle yanıt verdi: “Hayır, hayır, ben öyle bir şey söylemedim.”

Echteld ise maç sonunda Parrott'un transferinin artık yakın olduğunu doğrulamak istemedi. Teknik adam, “Bugün zaten kesin olarak hazır değildi ama transfer için bastırdığı açık” derken, görüşmelerin gidişatı konusunda temkinli konuştu: “Gerçekten bilmiyorum. Sadece bildiğimi söylüyorum.”

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Parrott'un adı bu yaz zaten güçlü şekilde AZ'den ayrılık ihtimaliyle anılıyordu. Haberlere göre West Ham United daha önce forvet için yaklaşık 17,5 milyon avroluk bir teklif yapmıştı. FC Porto'nun da ilgilenen kulüpler arasında olduğu belirtiliyor.

Meerdink ise cumartesi günü Parrott'un yokluğundan faydalandı ve FC Utrecht karşısında etkisini gösterdi. Devre arasından kısa süre sonra Mateo Chávez'in ortasında 0-3'ü yaptı. “Bunun üzerinde burada her gün çalışıyoruz, karşılığını alınca güzel oluyor. Sevinci de görüyorsunuz.”

Bu gol ayrıca Meerdink'in bu sezon ligdeki ilk golü oldu. Hücum oyuncusu, “Ligde ilk golü atmak her zaman güzeldir. ADO Den Haag'a karşı son maçta iyi değildim ve bu beni kemiriyordu. O zaman arayış içine giriyorsun. Neyse ki attım” dedi.

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