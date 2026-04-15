Mexx Meerdink, AZ'nin rakibi Troy Parrott hakkında net bir görüş paylaşıyor

Mexx Meerdink, Perşembe günü Conference League çeyrek finalinin rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan AZ'de bir kez daha şans bulacak. Leeroy Echteld, Pazar günü NEC ile oynanacak kupa finali öncesinde bu kararı aldı; zira normalde Meerdink, Troy Parrott'un gerisinde kalmak zorundaydı.

Meerdink, Çarşamba günü Avrupa sahnesinde Shakhtar ile oynanacak ikinci maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, İrlandalı rakibine hayran olduğunu açıkladı. Voetbal International'ın da aktardığı gibi, forvet oyuncusu "Onun yaptıkları ve yapmadıkları için ona sadece saygı duyuyorum" dedi.

"Hepimiz sporcuyuz. Ve hepimiz oynamak istiyoruz. Sadece şu anda beklemem gerekiyor ve bunu kendi tarzımda yapıyorum," diye vurguluyor, sakatlıklarla dolu bir dönemin ardından tekrar forma giren sabırlı Meerdink. "Sadece Troy'un yaptıklarına büyük saygı duyuyorum."

Meerdink ayrıca Parrott'u bir rakip değil, öncelikle bir meslektaş olarak gördüğünü ve iki forvetin birbirine yardım ettiğini de öne sürüyor. "Kesinlikle. Yüzde yüz," diyor sarışın forvet.

Meerdink'in Perşembe günü Shakhtar karşısında ilk 11'de yer alması onu mutlu ediyor. "Bu kesinlikle güzel. Kendimi göstermek için güzel bir an," diyor mücadeleci Meerdink, AZ'nin geçen haftaki 3-0'lık yenilgiyi telafi etmek gibi zor bir görevi olduğunu biliyor.

Meerdink, Pazar günü sc Heerenveen karşısında yedek olarak oyuna girdi ve Parrott'un golüyle 3-0 galip gelindi. Aynı şey geçen hafta Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentinde Shakhtar'a karşı oynanan deplasman maçında da yaşandı.