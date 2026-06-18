Mexx Meerdink (AZ), kendi resminin gerçek boyutlarda bir dövmesini sergiledi

Mexx Meerdink’in dikkat çekici yeni bir dövmesi var. AZ’nin 22 yaşındaki forveti, Instagram Stories üzerinden paylaştığı görüntülerden anlaşıldığı üzere, kendi gol sevinçini sırtına gerçek boyutlarda dövme olarak yaptırdı.

Meerdink, Dünya Kupası'nda forma giymediği için tatilini başka şeylerle geçiriyor. Geçen hafta Winterswijkli oyuncu vaftiz oldu, ayrıca Amsterdam'daki tattzbykees'i de ziyaret etti.

Instagram

Orada yeni bir dövme yaptırdı. Meerdink, hayatının geri kalanını sırtında kendi resminin bulunduğu bir dövmeyle geçirecek. Dövmede, üzerinde adı ve 35 numaralı forması açıkça görülebilen AZ forması havaya kaldırmış durumda.

Bu durum, Leroy Sané’nin daha önce yaptığını akla getiriyor. Galatasaray’ın Alman milli oyuncusu da 2017 yılında sırtına kendisinin devasa bir dövmesini yaptırmıştı.

BILD’e verdiği röportajda Sané, daha sonra bu dövmeden pişman olduğunu açıkladı. “Gençtim. Şimdi olsaydı farklı bir karar verirdim. Ben, acı verse bile önce duvara çarpmak zorunda kalan türden bir insandım. Ancak o zaman dersimi alabiliyordum.”

Sané’nin dövmesi o dönemde dünya çapında gündem olmuştu. Johan Derksen, dünya yıldızının profesyonel yardım alması gerektiğini bile söylemişti.

Meerdink, yeni dövmesiyle yakında AZ’ye katılacak. Teknik becerisi yüksek sol ayaklı oyuncu, Alkmaar ekibinin Troy Parrott’u satmasını umuyor; böylece kendisi ilk forvet pozisyonuna geçebilecek.