Mevlüt Erdinç'in 1 milyon euro'luk çilesi: "Çok sevdiğim eşim bana şantaj yapıyor"

Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç, eşi Taleb Erdinç'in kendisine şantaj yaptığını iddia ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Erdinç, PSG, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giydi

Şimdi ailevi sorunlar yaşıyor

Eşinden ve çocuklarından haber alamıyor

NE OLDU? Futbola Fransa'da başlayan Mevlüt Erdinç, 2022 Ağustos'ta emekli olduğunu açıklamıştı. Ancak eski milli futbolcunun anlattıklarına göre emekliliğinden bir gün sonra ailevi sorunlar yaşamaya başlamış. Eşinden 5 aydır haber alamadığını söyleyen Mevlüt Erdinç, eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve şantaj yaptığını iddia etti.

NE SÖYLENDİ? Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mevlüt Erdinç şunları söyledi: "Eşim Taleb Erdinç’ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış. Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1 milyon euro yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı."

"Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim… Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için."

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DAHA FAZLASI: Ayrıca Mevlüt Erdinç başka iddialarda da bulundu: "Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef."

BÜYÜK RESİM: Milli formayı 35 kez terleten Mevlüt Erdinç, Fransa’da Sochaux, PSG, Rennes, St Etienne, Metz ve Guingamp gibi takımlarda futbol oynadı. Ülkemizde ise Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Ümraniyespor formaları giydi.