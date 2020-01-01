Süper Lig

Mevlüt Erdinç'in yeni adresi Fatih Karagümrük

Goal Türkiye
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Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük 09032020
twitter/karagumruk_sk
Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki forvet, Süper Lig'in yeni ekibine imzayı attı.

Sarı Lacivertliler'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Mevlüt Erdinç, yeni sezonda Fatih Karagümrük forması giyecek.

İstanbul ekibi, 33 yaşındaki golcü ile resmi sözleşme imzalandığı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 19 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu rakip ağları 4 kez sarsmıştı.

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