Mevlüt Erdinç'in yeni adresi Fatih Karagümrük
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twitter/karagumruk_sk
Sarı Lacivertliler'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Mevlüt Erdinç, yeni sezonda Fatih Karagümrük forması giyecek.
İstanbul ekibi, 33 yaşındaki golcü ile resmi sözleşme imzalandığı sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 19 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu rakip ağları 4 kez sarsmıştı.
Hoş Geldin Mevlüt Erdinç! #EfsaneyeTanıkOl #KaragümrükGeldi pic.twitter.com/1YrN9degCc— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 3, 2020