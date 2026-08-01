Metehan'dan sonra Genoa, İttihad'dan yeni bir oyuncuyu hedefliyor

İtalyan ekibi Genoa, Arnavut bek Mario Mitaj'ı kadrosuna kattıktan sonra, mevcut yaz transfer döneminde kadrosuna dahil etmek amacıyla Al-Ittihad'ın yeni bir oyuncusuna göz dikti.

Genoa dün cuma günü, Mitaj ile kiralık sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu. Anlaşma gelecek sezonun sonuna kadar geçerli olup, kiralık dönemi bittikten sonra oyuncunun bonservisiyle satın alınmasına olanak tanıyan bir madde de içeriyor.

Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesi, "Sky Sports" ağına dayandırdığı haberinde, Genoa'nın Al-Ittihad'ın Nijeryalı forveti George Ilenikhena'yı mevcut yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü isimler arasına aldığını belirtti.

İtalyan teknik direktör Daniele De Rossi'nin yönettiği takım, gelecek sezon kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirmenin arayışında ve bu sorunu çözmek için tercih Nijeryalı yıldıza yönelebilir.

Ilenikhena, geçtiğimiz kış transfer döneminde Fransız ekibi Monaco'dan Al-Ittihad'a katılmıştı ancak yalnızca 6 resmî maçta forma giydi ve bu maçlarda ne gol atmayı ne de asist yapmayı başardı.

19 yaşındaki oyuncu kariyerine Fransız ekibi Amiens'te başladı; 2023 yılında A takıma yükseltildi, ardından Belçikalı Royal Antwerp'e transfer oldu, oradan 2024'te Monaco'ya geçti ve nihayetinde adımını "Kaplanlar"ın kalesine attı.

Al-Ittihad'ın gerçek forvet pozisyonunda yalnızca Faslı Youssef En-Nesyri ve Suudi Saleh Al-Shehri'yi bulundurduğunu hatırlatmak gerek; bu da Ilenikhena'dan vazgeçme fikrini Alman teknik direktör Jens Fischer için oldukça zorlaştırıyor.