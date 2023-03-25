Dünyaca ünlü yıldız, artık her şeyin bittiğine emin olduğu anda gözyaşlarına boğuldu.

NE OLDU? 34 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıklayan ve emekli olan dünya futbolunun efsane isimlerinden Mesut Özil, 2013 yılında Real Madrid'den Arsenal'a transfer olduğu süreçten bahsetti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut, İspanya'dan ayrıldığı dönemde gözyaşlarına hakim olamadığını itiraf etti.

NE DEDİLER: İspanyol Marca gazetesine konuşan Özil, "Madrid'den ayrıldığımda çok üzüldüm. Havaalanında bunu hatırlıyorum.

"Madrid'den ayrıldığım uçak kalkınca ağlamaya başladım. Gerçekten çok üzüldüm.

"Real'de mutluydum, ama birdenbire bir şeyler oldu. O sezonun başında, artık fazla oynama ihtimalim kalmamıştı.

"Florentino Perez ile babam ve menajerim arasında bir anlaşmazlık çıktı.

"Yeni bir kulüp aramamız gerekiyordu. Benim için zordu. Uçak havalanır havalanmaz gözlerimden yaşlar boşaldı.

"İşte o an anladım ki iş bitmişti... Tabii ki keşke halledebilseydik. O zaman her şey daha farklı olabilirdi" dedi.

BÜYÜK RESİM: 42,5 milyon Sterlin'lik (50 milyon Euro) transfer harekatı, Özil için bir sürpriz oldu ve açıkçası üzücü anların yaşanmasına yol açtı, ancak onun için iyi bir sonuç verdi.

Yıldız oyuncu, sekiz yıl boyunca Emirates Stadyumu'nda kalarak 254 maç oynadı ve 44 gol katkısında bulundu.

Topçular'ın dört kez FA Cup'ı kazanmasına yardımcı olarak Arsenal'da taraftarların sevgilisi haline geldi.

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BİLİYOR MUSUN? Özil, Madrid'deyken üç sezon üst üste La Liga'nın asist listelerine damgasını vurdu ve Santiago Bernabeu'daki son sezonunda 26 asist kaydetti.

MESUT ÖZİL İÇİN SIRADA NE VAR? Emekliliğini açıklamasının ardından Özil'in, bundan sonraki adımının ne olacağı net değil. Ne yapacağını hep birlikte göreceğiz.