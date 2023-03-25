Yıldız orta saha, emekli olma kararını verdikten sonra geçmişe dair bilinmeyenleri ortaya çıkarıyor.

NE OLDU? Mesut Özil, Werder Bremen'den ayrılmaya karar verdikten sonra 2010'da hem Real Madrid'i hem de Barcelona'yı ziyaret etti.

Ancak onu, Barcelona yerine Los Blancos'u seçmeye iten şeyin Jose Mourinho'nun ona karşı davranışı olduğunu söyledi.

Nitekim orta saha oyuncusu, Portekizli teknik direktörün kendisine bir yıldız gibi davrandığını ifade ederken dönemin Barcelona patronu onunla tanışma zahmetine bile girmedi.

NE DEDİLER: Özil, Marca'ya şunları söyledi: "Real Madrid ve Barcelona arasında bir karar vermem gerekiyordu.

"Ve sonuçta bu bir para meselesi değildi. Bu biliniyor mu bilmiyorum, ama Madrid ve Barcelona'yı ziyaret ettim.

"O zamanlar tek fark Jose Mourinho'ydu. Mou bana Real Madrid'e VIP bir ziyaret verdi. Beni, stadyumu ve kazandıkları tüm kupaları görmeye götürdü. Bu durum, tüylerimi diken diken etti.

"Barcelona ziyareti daha az coşkuluydu ve daha çok hayal kırıklığı yaratan şey, Pep Guardiola'nın benimle tanışma zahmetine bile girmemesiydi.

"O geziden önce, Barcelona'nın futbol tarzını gerçekten seviyordum ve onlarla oynamayı gerçekten hayal edebiliyordum, ama Madrid benim için her şeyi yaptı.

"Yani kararımda şüphesiz ki en önemli etken Jose Mourinho oldu. Ziyaretlerimden sonra kararım yüzde yüz netti: Madridista olmak istiyordum."

BÜYÜK RESİM: 34 yaşındaki yıldız, 22 Mart'ta profesyonel futboldan emekli oldu ve 15 yılı aşkın bir süredir en üst düzeyde bir kariyerin sahibi oldu.

Özil, Mourinho yönetimi altında tarihteki en yüksek puanla La Liga'yı kazanan taraf oldu ve Mesut, bu önemli başarının en önemli parçalarından birisiydi.

Yıldız orta saha, özellikle Barca'ya karşı oynadığı Clasico galibiyetlerinde büyük bir sevinç yaşadı.

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GUARDIOLA & OZIL İÇİN SIRADA NE VAR? Pep Guardiola'nın Manchester City'si Premier Lig'de kritik Liverpool maçını 1 Nisan'da oynayacak.

Mesut Özil'in ise şimdilik geleceğe yönelik planlarının ne olduğu tam olarak belli değil.