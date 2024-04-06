Türk asıllı Alman yıldızın paylaştığı son gönderi kısa sürede 1 milyonu aşkın beğeni aldı.

Aktif futbolculuk kariyerini Başakşehir formasıyla noktalayan ve futbol tarihinin en önemli 10 numaralarından biri olarak kabul edilen Mesut Özil resmi Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. İtalyan devi Juventus’un formasını giyen efsane futbolcu, siyah-beyazlı kariyerinde eksik olan İtalyan aşkı olarak nitelendirdi ve bu paylaşım kısa sürede 1 milyonu aşkın beğeni topladı.

Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid’e transfer olan Mesut, İspanyol kulübünde şampiyonluk sevinci yaşarken Cristiano Ronaldo’ya yaptığı asistlerle La Liga’daki ve dünya futbolundaki Barcelona hegemonyasının kırılmasında kilit rol oynamıştı.

Türkiye'ye Fenerbahçe ile geldi

İspanyol ekibinin ardından Arsenal’in formasını giyen Mesut’un Türkiye’ye gelişi ise Fenerbahçe formasıyla olmuştu.

Önce Erol Bulut ardından da Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe’de sıklıkla şans bulan Mesut, Vitor Pereira’nın göreve gelmesinin ardından ise kızağa çekilmişti. Portekizli teknik direktörle yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrasında kadro dışı kalan Mesut, son olarak 2022-2023 sezonunda Başakşehir formasıyla futbola veda etmişti.