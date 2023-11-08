Mesut Özil'in neden Almanya'yı seçtiğini babası açıkladı: "Hepimizin kanı aynı"

Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, oğlunu Almanya Milli Takımı'nda forma giymesi için nasıl ikna ettiğini açıkladı.

Mesut Özil'in hem Almanya hem de Türkiye'yi seçme hakkı vardı

Almanya Milli Takımı'nı seçti

Babasının en büyük hayali Mesut'un Alman federasyonunda görev alması

NE OLDU? Almanya doğumlu Türk oyuncu Mesut Özil'in milli takım tercihini neden Almanya'dan yana kullandığını babası Mustafa Özil açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Bild'e konuşan Mustafa Özil şunları söyledi: "ilemizdeki herkes Mesut'un Almanya için oynamasına karşıydı. Hatta onun ülkesine ihanet ettiğini bile söyleyenler vardı. Mesut bana geldi ve bu konu hakkında konuştuk. Endişelerini anlattı. O zaman sadece 18 yaşındaydı ve arkadaşları Türkiye için oynuyordu. Bana dedi ki; 'Benim kanım kırmızı. Türkiye için oynamak istiyorum.' Ben de ona; 'Hepimizin kanı kırmızı' dedim. Devamında da onu Almanya için oynaması konusunda çeşitli argümanlarla ikna ettim. Bu, verdiğimiz en iyi karardı. Almanya için 92 maça çıktı, Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu bir futbolcu için en büyük onur."

DAHA FAZLASI: Mustafa Özil ayrıca en büyük hayalinin Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonu'nda görev alması olduğunu söyledi: "2018 sonrasını bir kenara bırakırsan Mesut'un kariyeri kulüp ve milli takımda inanılmaz bir seviyedeydi. Mesut ile ilgili en büyük dileğim bir gün Almanya Futbol Federasyonu'nda görev alması. Milli takım yönetiminde veya yabancı oyuncuların entegrasyonunda görev alabilir."

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BÜYÜK RESİM: Mesut Özil sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 2022 yazında Başakşehir'e imza atmış, sakatlıklar sonrası Mart 2023'te de futbolu bıraktığını açıklamıştı. Türk asıllı Alman yıldız, Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nın sahibi olmuştu.