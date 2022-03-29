Arsenal'in eski defans oyuncusu Nacho Monreal, Mesut Özil'in kulüpte "herkesle sorunları" olduğunu ve fiziksel eksikliğinin de ayrılığına katkıda bulunduğunu söyledi.

Mesut Özil, 2013-21 yılları arasında Arsenal'de oynadı ve sonunda Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Mikel Arteta'nın gözünden düştü.

Konyaspor'a karşı oynadığı en son maçın devre arasında oyundan alındı ve Mesut Özil Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı.

Ne söylendi?

FourFourTwo'ya konuşan Monreal, "Özil'in sorunu herkesle sorunları olması. Arsene Wenger ile kötü bitti, onunla son birkaç maçı oynamadı, sonra Unai Emery onu geri formuna getirmeye çalıştı. O bizim liderimiz dedi.

"Başlangıçta ona çok güven verdi ve Mesut çok oynadı, ancak menajer daha iyi durumda olan başka takım arkadaşlarımız olduğunu anladı. Özil takımın en iyi oyuncularından biriydi, en çok para kazanan oyunculardan biriydi ama istenilen seviyede olmadığını gördüler.

"Bir insan olarak herkesle arası iyiydi ama sakatlık nedeniyle çok maç kaçırdı."

Emery konusu

Emery, 2018-19 yılları arasında kulüpten sorumluydu ve 78 maçın ardından Kasım 2019'da görevden alındığında, Özil ile kamuoyu önünde çatlak bir ilişkisi vardı.

Monreal, "Emery, Wenger sonrası dönemde herkesin başına gelebileceği gibi baskı altında kaldı" dedi. "Unai'nin harika bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne giremedik çünkü iyi değildik. Ancak bizi Chelsea'ye karşı Avrupa Ligi finaline götürdü.

"İlk yarı iyiydi ama ikinci yarı sönüktük. Takım tekrar rayına oturuyordu ama sonrasında her şey ters gitti."

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